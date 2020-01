LG전자, CES서 '최고 혁신상' 등 119개 어워드…TV제품 69개

LG 그램 17 노트북, LG 울트라기어 게이밍모니터, LG 사운드 바, LG 듀얼 스크린을 활용하는 LG G8X ThinQ(국내명 LG V50S ThinQ) 등 IT 제품도 총 23개의 어워드를 받았다.

LG전자는 이번 CES에서 '리얼 8K'를 앞세운 TV 제품을 대거 선보였다. 미국 IT 매체 탐스가이드는 LG전자의 '벽밀착 디자인'에 대해 "LG 올레드 TV가 더 세련되고 얇게 진화했다"고 평가했다.