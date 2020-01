[종합]'신정동 엽기토끼 살인사건'미스터리…진범 잡히나

결국 생존자 C 씨가 말한 '남성 2명'에 대한 기억도 강 씨 기억과 일치했다. 두 사람의 기억은 최소 '엽기토끼' 스티커 등 최소 7개가 일치한다. 이후 제작진은 강 씨 기억을 토대로 '갈매기' 눈썹 남성의 몽타주를 제작, 이 남성을 찾아나섰다.

이런 가운데 생존자 C 씨는 범행현장에서 남성 1명이 아닌 2명이 있었던 것으로 기억한다고 증언했다. 당시 상황에 대해 C 씨는 한 사람이 나오고 한 사람이 또 나왔다"고 설명했다.

강 씨와 생존자 C 씨 진술을 종합하면 두 사람의 진술이 일치하는 것은 ①신정동 한 주택가 ②검은색 계열의 철문 ③철문을 지나 2개의 반지하 방에서 '오른쪽' 집 ④집안에서 목격한 것은 '수많은 노끈' ⑤2층에 놓인 신발장 ⑥그 신발장에 붙은 '엽기토끼' ⑥아이들이 만들었을 것으로 추정하는 '종이 꽃','화분' 등이다.

3차 사건 C 씨가 당시 사건에 대해 말하고 있다. 사진=SBS '그것이 알고싶다'

그리고 이런 강 씨의 기억은 놀랍게도 3차사건 피해자의 증언과 일치하는 부분이 많았다. 3차 사건 피해자에 따르면 피해자 C 씨는 신정동의 한 주택 검은색 철문을 지나 반지하로 향했고, 이 집안에서 수많은 노끈을 목격했다고 증언했다.