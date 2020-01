"외모가 경쟁력" 외모 지적으로 스트레스 호소하는 2030

이 가운데 최근 온라인 커뮤니티 등에는 '알바생 외모가 매출에 영향을 준다 vs 안준다'를 두고 논쟁이 벌어지기도 했다.

알바 근무 중 외모에 대한 품평 경험 55.8% 알바생 외모가 매출에 영향을 준다 vs 안준다 논쟁도 직장인 89% '외모도 경쟁력' 전문가 "우리 사회, 외모지상주의 확산"