이탈리아도 디지털세 도입…"내년 1월1일부터 시행"

영국도 내년에 디지털세 도입 방침을 굳힌 것으로 알려졌다. 유럽 각국이 이처럼 디지털세를 속속 도입하는 것은 미국의 IT 공룡들이 인터넷 기반으로 막대한 돈을 벌어들이면서도 수익에 따른 정당한 세금을 제대로 내고 있지 않다는 현지 정책당국의 시각이 반영된 것이다.

