프란치스코 교황 "하느님은 최악의 모습까지 사랑"…성탄 전야 미사

교황은 크리스마스 당일인 25일 정오 성베드로대성당 발코니에서 성탄절 공식 메시지인 '우르비 엣 오르비'(Urbi et Orbi·로마와 온 세계를 향해)를 발표할 예정이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.