경기교육청, 국회서 학생 제작 영화 8편 상영 '눈길'

이날 행사에는 중학생 1팀, 고등학생 7팀 등 8팀이 자체 제작한 ▲구원 ▲딴짓특공대 ▲비밀상담소 ▲빚, 빗, 빛 ▲장난감이야기 ▲착한아이 증후군 ▲파잇,투데이 ▲How to study? 등 8편의 영화가 상영됐다.

경기교육청은 22일 서울 여의도 국회의사당 의원회관에서 도교육청 청소년방송 '미디어경청'꿈즈 오디션에 선발된 학생들이 4개월 동안 기획ㆍ제작한 영화를 공개 상영하는 '제6회 THE 꿈즈 미디어페스티벌'을 열었다고 23일 밝혔다.