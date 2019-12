화순군 ‘고령친화도시 조성 연구용역 중간보고회’ 개최

야외공간과 건물, 교통, 주거시설, 사회참여, 시민참여와 고용, 존중과 사회적 포용, 지역사회 자원과 보건서비스, 의사소통과 정보제공 등 WHO 8대 영역의 실천 과제로 32개 실행사업도 도출했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.