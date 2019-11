제5회 아시아경제호남 전국학생 골프대회 ‘첫날’ 성료

오승현·정소이 학생이 남녀 각각 1위…정유준 학생 동코스 5번홀서 ‘홀인원’ 기록

지난해 제4회 아시아경제 호남 전국학생 골프대회에서 우승한 장유빈(사진 왼쪽), 홍정민(사진 오른쪽) 학생. 이번 5회 대회 첫날에는 각각 2위에 이름을 올렸다.

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 주니어 골프선수 육성을 위한 제5회 아시아경제호남 전국학생 골프대회가 5일과 6일 전남 화순군 춘양면 화순엘리체 컨트리클럽에서 열리는 가운데 첫날 대회가 성황리에 마무리됐다.

아시아경제 호남취재본부가 주최하고 광주광역시골프협회가 주관하는 이번 대회에는 남자부 42명, 여자부 36명이 참가했다.

남자부에서는 신흥고 3학년 오승현 학생이 69타(IN 33, OUT 36), 여자부에서는 서강고 2학년 정소이 학생이 71타(IN 33, OUT 36)를 쳐 각각 첫날 1위에 이름을 올렸다.

이어 남자부는 지난해 우승한 대전방통고 2학년 장유빈 학생이 70타(IN 34, OUT 36)를 쳐 2위, 서강고 1학년 정유준 학생이 70타(IN 36, OUT 34)로 3위, 중산고 1학년 조무진 학생이 72타(IN 35, OUT 37) 4위, 서강고 1학년 범채원 학생이 72타(IN 36, OUT 36)로 5위를 기록했다.

여자부는 지난해 우승한 대전방통고 홍정민 학생이 72타(IN 37, OUT 35)로 2위, 비봉고 2학년 윤수아 학생이 73타(IN 36, OUT 37), 전남여자방통고 1학년 박태희 학생이 73타(IN 38, OUT 35), 서울컨벤션고 2학년 김지현 학생이 74타(IN 36, OUT 38)로 뒤를 이었다.

동점의 경우 백카운트 방식에 따라 순위를 정한다.

특히 이날 남자부 3위를 기록한 정유준 학생이 동 코스 5번 파3홀에서 홀인원을 기록하기도 했다.

6일에도 같은 장소에서 열리며 이날 스코어를 합산해 최종 승자를 가린다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@naver.com





