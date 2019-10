IS, 알바그다디 사망 확인 후 새 수장 발표…美에는 보복 위협

IS는 이날 미국을 향해 복수하겠다고 경고하기도 했다. IS는 성명에서 "미국은 우리 지도부의 죽음을 즐거워하지 말라"면서 "우리의 지지자들이 칼리프의 죽음을 보복할 것"이라고 주장했다. 이어 "우리는 중동에 한정된 조직이 아니며 동서에 걸쳐 건재하고, 우리의 사명을 계속 수행할 것"이라고 강조했다. AP는 이번 음성 성명을 낸 것은 IS의 새 대변인인 된 아부함자 알쿠라이시라고 전했다. 앞서 2016년부터 IS 대변인으로 활동했던 아부 알사한 알무하지르는 알바그다디 제거 작전 과정에서 함께 사망했다.

