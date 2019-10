[시시비비] '인공지능 중심사회' 대비해야

인공지능 중심사회의 개념을 이번 대통령의 발언 중에서 찾아보면 '인공지능이 사람 중심으로 작동해 사회혁신의 동력이 되는' 사회를 말한다. 대통령이 인공지능 중심사회라는 표현을 쓰지는 않았지만, 대통령이 말한 그 사회가 인공지능 중심사회라고 생각한다. 우리나라가 IT 강국을 넘어 AI 강국이 되고, 인공지능 중심사회를 선도하려면 어떻게 해야 할지를 생각해봤다. 인공지능 중심사회에 대비하기 위해서는 AI의 전문화, 대중화, 사업화가 필요하다.

10월28일 문재인 대통령이 'IT 강국을 넘어 AI 강국으로'라는 슬로건을 발표하고, 연내 인공지능(AI) 국가전략을 제시하겠다고 발표했다. 일각에서는 정책의 미흡한 점을 비판하는 의견도 있지만, 정치적인 면을 떠나서 이번 정책은 방향을 잘 잡았다. 지난 6월 한국의 AI 준비지수가 세계 26위라는 발표가 나와 우리나라의 AI 수준과 정책이 우려되고 미래가 걱정됐다. 9월 이낙연 국무총리가 10월 중에 AI 국가전략을 발표할 거라고 했고, 이번에 대통령이 직접 간략한 정책방향을 발표하고 구체적 내용은 연내에 발표할 예정이라고 하니 다소 안도가 된다.