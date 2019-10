중국인 절반이 화웨이폰…위기의 애플 "신제품도 할인"

31일 IT 전문 리서치기관 카날리스(Canalys) 집계 발표에 따르면 화웨이의 올해 3분기 스마트폰 출하량은 전년 동기대비 66% 늘어난 4150만대를 기록했다. 중국 전체 스마트폰 시장에서 화웨이가 차지하는 점유율은 42%로 독보적 1위다.

