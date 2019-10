무안군 비서실장 또 군수 수행 중 주민에게 폭행당했다

하지만, 얼마 지나지 않아 그 자리에 동석했던 축제추진위원장 C 씨가 전화로 군수 참석을 다시 요청했고 곧이어 군수가 자리에 나타나자 이에 격분한 B 씨는 “나를 무시했다”며 군수를 수행한 A 실장을 폭행하는 사건이 일어났다.

