유엔 지속가능발전교육 거점도시 향한 ‘도봉ESD국제포럼’ 개최

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 29일(16층 자운봉홀)과 30일(2층 선인봉홀) 이틀간 교육·공동체·지속가능성이라는 주제로 ‘2019 도봉 ESD 국제포럼’(ESD Education for Sustainable Development, 지속가능발전교육)을 개최한다.

