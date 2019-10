"렛츠 고 다저스" 배지현, 팬들과 함께 LA다저스 응원

왁스는 'Wife and Girlfriends'의 약자로 스포츠 선수들의 부인 및 애인들을 이르는 용어로 알려졌다. LA 다저스 왁스는 지역 사회 봉사, 사회공헌 활동 등을 하고 있는 것으로 전해졌다.

배지현은 8일 자신의 인스타그램을 통해 "Let's go Dodgers(렛츠 고 다저스)"라는 글과 함께 사진을 게재했다.