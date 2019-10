파월 Fed 의장 "美 경제 좋지만 리스크 있어…유지가 중앙은행 임무"

월스트리트저널(WSJ), CNBC 등에 따르면 파월 의장은 이날 미 워싱턴DC에서 열린 한 컨러펀스에서 "중앙은행의 임무는 가능한 한 길게 좋은 경제 상태를 유지하는 것"이라며 "한가지 분명한 것은 미국의 역사적으로 강력한 고용시장 유지의 중요성"이라고 말했다. 이같은 파월 의장의 입장은 지난 5월 이후 금융통화정책회의(연방공개시장위원회·FOMC)에서 금리 동결·인하를 결정하면서 내놓고 있는 "확장세를 유지하기 위해 적절한 행동을 취할 것(act as appropriately)"과 일맥상통한 것으로 해석된다. 즉 이달 29~30일 열리는 FOMC에서 또다시 기준 금리를 0.25%포인트 인하할 수도 있다는 점을 시사했다는 것이다. Fed는 지난 7월30~31일, 지난 9월17~18일 열린 FOMC에서도 미국 경제가 양호하지만 미·중 무역전쟁, 제조업 위축 등 불확실성에 직면했다며 금리를 각각 0.25%포인트씩 연속 인하한 바 있다.

