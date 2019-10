광진구 '공공부문 인적자원개발 우수기관' 재선정된 비결?

‘인적자원개발 우수기관 인증제(B-HRD : Best Human Resources Developer)’란 능력중심의 인재를 채용·관리하고 직원에게는 지속적인 자기개발 학습을 제공, 개인역량을 높이는 등 인적자원개발 노력이 우수한 공공기관에 대해 정부가 인증하는 제도로 인증 유효기간은 3년이다.

