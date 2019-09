중랑구 ‘2019 취업하이페스티벌’ 개최

‘Shall we 취업관’에는 청년 채용을 원하는 24개 지역내외 기업이 참가, 현장채용면접 및 면접 피드백, 채용설명회 등을 갖고 그 외 10여 개 업체가 서류접수 등을 위한 간접채용부스를 운영한다.

지역내 청년 및 서일대 학생을 대상으로 개최되는 이번 행사에는 ▲Shall we 취업(현장채용면접) ▲취업정보파티(취업정보제공 및 상담서비스) ▲놀다보니 취업(부대행사)로 나뉘어 진행된다.