주 80시간 '공부과로' vs '휴일학습권'도 권리

◆쉴 권리 VS 공부할 권리 = 서울시교육청이 늘어나는 사교육 시장을 잡겠다며 다시 '학원일요휴무제'를 꺼내들었다. 일요일엔 학원 문을 닫도록 해 사교육을 억제하고 학생들에게 휴식을 보장해 주겠다는 취지다. 그렇다고 당장 시행하는 건 아니고, 학생과 학부모ㆍ교사ㆍ일반시민까지 참여하는 공론화를 통해 다양한 각도에서 검토하고 논의해 실제 도입할지 말지 결정하게 된다.

