[특파원칼럼]'협상의 달인' 트럼프의 위기

[아시아경제 뉴욕=김봉수 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령은 사업가 시절부터 '협상의 달인'을 자처해왔다. 2016년 미 대선 직후 그의 저서 '거래의 기술(The Art of the Deal)'은 뉴욕은 물론 국내 서점가에서도 불티나게 팔릴 정도였다. 그는 책에서 "다른 사람들은 종이에 그림을 그리거나 훌륭한 시를 쓰지만, 나는 협상을 좋아한다. 큰 협상일수록 좋다. 협상은 나만의 예술 양식"이라고 자랑했다. 부친으로부터 물려받은 사업을 성공시키고 TV 리얼리티 쇼 사회자로도 인기를 얻은 그가 미 대통령까지 된 데는 이 같은 협상 기술과 언변이 자리 잡고 있음이 분명하다.

