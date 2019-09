모비우스 "강달러 원치 않는 트럼프, 금값 더 뛴다"

모비우스 캐피털 파트너스의 창립자인 마크 모비우스는 8일(현지시간) CNBC와의 인터뷰에서 투자자들에게 그들의 포트폴리오의 10% 상당을 금 실물로 보유할 것을 권고했다. 그는 "모든 중앙은행들이 기준금리를 내리려고 하고 있다"며 "금 실물이 바람직하다(the way to go)"이라고 밝혔다.

