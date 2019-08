[에듀아시아 칼럼]미국대학 입시는 아는 만큼만 보인다.

US News 선정 랭킹 3위의 컬럼비아 대학교의 경우를 보면 수학과 자연과학 전공 28%, 인문학 전공 22%, 공학 전공 24%, 사회학 전공 22%, 그리고 전공 미결정 4%로 비슷한 숫자의 학생들을 선발한 것을 알 수 있다. 이는 3학년이 되어서 전공을 결정할 때 하나의 계열로 몰리는 것을 방지하기 위해서이며 이렇게 고려하여 선발하여도 학과별로 졸업생의 숫자는 큰 차이를 보인다.

둘째, 진학률의 경우 흔히 사람들이 말하는 GPA가 이 부류에 속하게 되며 이외에도 Course rigor, AP 등을 모두 반영하게 된다. 미국대학에서는 학생의 GPA를 학업적인 성취도로 보는 것 보다 학생의 성실성을 판단하는 근거로 사용하는 경우가 더 많다. 기본적으로 학생이 성실하게 학교생활을 해왔다면 당연하게 A를 받을 수 있을 것으로 생각하고 점수가 낮아지게 되면 그 이유를 에세이, 추천서 또는 대학 지원서의 다른 부분을 통해서 알고 싶어 한다.

먼저 등록률의 경우 대학은 선발한 학생들이 모두 등록하기를 원하므로 선발 과정에서도 꼭 등록할 것 같은 학생들을 선발하려고 노력한다. 그래서 입시 전문가들이 학교에 관한 관심을 보여야 한다는 것을 자주 언급하는 것이다. 여러 가지 에세이 주제들을 통해서도 이러한 등록에 대한 확신을 알아보고 싶어 하기에 대다수 대학이 속칭 Why 에세이라고 하는 ‘왜 우리 학교?” 라는 질문을 하는 것이다.