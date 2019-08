영등포구, 진중권 작가 등 북멘토와 함께하는 북 콘서트 개최

‘Book the Guest 영등포 북 콘서트'는 참여를 원하는 구민 누구나 신청가능하다. 참가비는 무료이며, 10월 북 콘서트는 선착순 500명 그 밖에 콘서트는 100명 모집한다.

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 우리 시대를 대표하는 다양한 북멘토를 만날 수 있는 ‘Book the Guest 영등포 북 콘서트'를 8월부터 11월까지 매달 개최한다.