G7 정상회의 앞두고…트럼프-마크롱, '깜짝' 오찬 회동

트럼프 대통령은 이 자리에서 마크롱 대통령에 대해 "우리는 사실 공통점이 많다. 우리는 오랜 친구다. 가끔 약간 다투기도(go at it) 하지만, 많이는 아니다"라면서 "우리는 매우 잘 지내고 있다. 우리는 매우 좋은 관계다. 특별한 관계라고 말할 수 있다"고 말했다. 트럼프 대통령은 "지금까지는 좋다"면서 "우리는 이번 주말에 많은 것을 이뤄낼 것"이라고 덧붙였다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.