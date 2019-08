[김맹녕의 골프영어회화] "올바른 DMDs 사용법은?"

거리측정기는 오직 거리 계산에만 사용해야 한다.

"거리측정기는 오직 거리계산에만 사용한다."

골프는 '거리와 방향의 게임'이다. 요즈음은 아마추어골퍼들 역시 거리측정기(DMDs)를 갖고 다닌다. 국내 골프장은 대부분 산악지역에 조성돼 거리 측정이 힘들다. 캐디가 없거나 캐디와 소통이 어려운 외국에서는 더욱 필수품이다. 거리측정기는 영어로 "Distance Measuring Devices", 약자로는 'DMDs', 'DMD'다. 소비자의 기호에 따라 다양하게 선택할 수 있는 제품들이 많다.

올해부터 새롭게 적용되는 골프규칙에 따라 거리측정기의 사용이 가능해졌다(Distance measuring devices are allowed under rules of golf). 다만 '로컬 룰(local rule)'이 우선이다. 예를들어 프로대회나 아마추어대회에서 경기위원회가 거리측정기의 사용을 금지하는 로컬 룰을 채택하면 곧바로 사용금지다. 반대로 써도 관계없다고 규정하면 거리측정기를 자유롭게 이용할 수 있다.

골프규칙 4.3a항에는 '장비의 사용(use of equipment)이 허용되는 경우와 금지되는 경우'를 설명하고 있다. 거리측정기를 쓸 때는 규칙을 정확하게 알아야 한다. 무조건 거리를 계산할 때 꺼내야 한다(DMD measures distance only). 함부로 사용하다가는 실격(disqualification)을 당한다. 로컬 룰로 거리측정기를 허용하더라도 거리측정과 방향에 관한 정보에 사용해야 한다.

고도 변화나 경사도(slope) 측정은 실격 사유다. 최근 시판되는 거리측정기는 빠른 기술의 발달(Technology changes rapidly)로 다양한 시스템을 내부에 구축하고 있다. 따라서 '클럽 사용'과 관련해 조언을 줄 수 있는 시스템은 사용할 수 없다. 플레이어의 공의 위치에 맞는 플레이 선이나 자동으로 남은 거리를 계산해서 특정 클럽을 추천하는 것과 같은 시스템을 의미한다.

글=김맹녕 골프칼럼니스트





<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>