정세훈, 콘서트 막바지 향해 연습…"멋진 모습 보여드리겠다"

정세운은 지난 2017년 'JUST U'로 데뷔했다. 이후 그는 'BABY IT’S U', '20 Something', 'Feeling' 등을 공개하며 대중에 이름을 알리고 있다.

앞서 정세운은 지난 7월 서울을 시작으로 태국과 대만 등에서 공연을 펼친 바 있다. 이어 정세운은 오는 24일 부산에서 2019년 'ZERO' 콘서트를 마무리할 예정이다.