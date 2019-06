中, 기술기업 위기 속 중국판 나스닥 '커촹반' 출범

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 "미·중 무역전쟁으로 중국의 대형 기술 기업들이 위협을 받고 있는 상황에서 커촹반 출범은 중국 기술 기업들에 대한 투자를 장려하고 이들이 자본을 확보해 성장할 수 있는 동력을 제공할 것"이라고 진단했다. 이어 "과거 알리바바 등 중국의 대형 IT 기업들은 중국 본토가 아닌 미국에 상장됐었는데 앞으로는 커촹반을 통해 중국 기술 기업들이 본토 주식시장에 상장해 더 쉽게 자본을 조달할 수 있게 될 것"이라고 덧붙였다.

