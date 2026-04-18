AACR 2026 발표



알지노믹스 알지노믹스 close 증권정보 476830 KOSDAQ 현재가 199,800 전일대비 4,700 등락률 -2.30% 거래량 455,060 전일가 204,500 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 삼천당이 꺾은 바이오株 투심…2분기에 살아날 수 있을까 [주末머니] 빅파마·바이오기업 주목 '체내 CAR-T'…법제화 한 걸음 더 알지노믹스, '인비보 CAR-T' 핵심 전달기술 확보 전 종목 시세 보기 가 RNA 항암제 'RZ-001'의 간세포암 임상 중간 결과를 공개했다. 치료 결과 환자의 절반 이상에서 종양이 줄어드는 반응이 나타났다. 약 23%에서는 종양이 완전히 사라진 것으로 확인됐다.

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알지노믹스는 17~22일(현지시간) 미국 샌디에이고에서 개최되는 'AACR 2026'에서 RNA 기반 항암제 'RZ-001'의 간세포암 임상 중간 결과 초록을 공개한다고 18일 밝혔다. 구두 발표는 19일(현지시간) 진행된다.

RZ-001은 RNA 트랜스-스플라이싱 기반 유전자치료제다. 미국 식품의약국(FDA)으로부터 희귀의약품 지정을 받았다.

이번 임상은 간동맥화학색전술(TACE)에 불응하거나 적용이 어려운 환자 중 전신치료 경험이 없는 간세포암 환자를 대상으로 진행됐다. RZ-001을 아테졸리주맙과 베바시주맙 병용요법과 함께 투여한 결과다.

공개된 초록에 따르면 객관적반응률(ORR)은 종양 크기 기준 평가(RECIST) 기준 38.5%, 간암 특화 평가(mRECIST) 기준 53.8%로 나타났다. mRECIST 기준 완전관해(CR)는 23%를 기록했다. 기존 간세포암 1차 치료인 아테졸리주맙·베바시주맙 병용요법과 비교해 ORR과 CR 모두 높은 수준으로 나타났다.

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홍정우 알지노믹스 부사장은 "초록 제출 이후 추가 데이터가 축적된 만큼 구두 발표에서 업데이트된 결과를 제시할 예정"이라며 "중간 결과인 만큼 타 임상과의 직접 비교나 확대 해석은 경계해야 한다"고 덧붙였다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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