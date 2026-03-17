'코스닥 액티브 ETF' 삼국지…편입종목 많이 다르네

삼성·타임폴리오 이어 한화운용도 출시

상위 편입 종목군 3개 대부분 달라

파두·레인보우·알지노믹스만 2개 편입

일주일간 개인 투자자들의 자금을 빨아들인 코스닥 액티브 ETF 경쟁이 치열해진다. 한화자산운용이 코스닥150 액티브 ETF를 신규 상장하는 가운데 세부 포트폴리오는 선발주자들과 차이가 있어 투자자들의 관심이 쏠린다.

18일 자산운용업계에 따르면 한화운용은 ' PLUS 코스닥150액티브 PLUS 코스닥150액티브 close 증권정보 0166N0 KOSPI 현재가 10,550 전일대비 275 등락률 +2.68% 거래량 999,959 전일가 2026.03.17 09:47 기준 전 종목 시세 보기 ' ETF를 17일 신규 상장했다. 일주일 앞서 상장한 삼성액티브·타임폴리오자산운용의 코스닥 액티브 ETF가 '코스닥지수'를 비교지수로 하는 것과 달리 '코스닥150지수'를 비교지수로 삼은 것이 특징이다.

기초지수를 그대로 따라가는 패시브 ETF와 다르게 액티브 ETF는 펀드매니저가 종목을 선정하고 비중을 조절해 비교지수 수익률을 초과하는 것을 목표로 한다. 한화운용 관계자는 "코스닥150 지수에 편입된 기업들은 상대적으로 우량한 기업들로 구성돼 있다"며 "정부의 코스닥 활성화 정책에 따른 연기금 및 외국인의 유입이 예상되는 지수인 만큼 코스닥 지수 대비 장기적인 투자 성과 측면에서 더 나은 수익률을 기대해볼 수 있다"고 설명했다.

한화운용은 코스닥 안에서 재무 등을 바탕으로 한계·부실 기업을 걸러내는 '네거티브 스크리닝'을 거친 뒤, 펀드매니저가 종목을 선별해 '압축 투자'할 방침이다. 코스닥150과 대표 섹터 비중을 유사하게 가져가는 '섹터 뉴트럴' 전략으로 특정 테마 쏠림도 방지한다. 또 코스닥150에서만이 아닌 지수 편입 가능성이 있는 '넥스트(Next) 150' 종목을 발굴해 알파 수익까지 창출하는 전략을 추구한다.

포트폴리오 면에서 앞서 출시된 코스닥 액티브 ETF와 확연한 차이를 보인다. 이날 공개된 PLUS 코스닥150액티브의 편입 종목을 보면 씨어스테크놀로지 씨어스테크놀로지 close 증권정보 458870 KOSDAQ 현재가 176,500 전일대비 7,100 등락률 +4.19% 거래량 61,099 전일가 169,400 2026.03.17 09:47 기준 관련기사 [클릭 e종목]"씨어스테크놀로지, 주가 상승 여력 커…목표주가↑" 씨어스테크놀로지, ‘1주당 신주 2주 배정’ 무상증자 결정 '숫자'로 증명한 K-바이오, 2025년 '돈 버는 바이오텍'의 서막 전 종목 시세 보기 (5.57%), 비나텍 비나텍 close 증권정보 126340 KOSDAQ 현재가 136,100 전일대비 2,400 등락률 -1.73% 거래량 35,944 전일가 138,500 2026.03.17 09:47 기준 관련기사 비나텍, CB 투자자 수익률 70%…데이터센터 증가 수혜 [클릭 e종목]"비나텍, 실적 턴어라운드…내년 큰 이익 개선 기대" 비나텍, 두산모빌리티와 건물용 연료전지 MEA 공급계약 전 종목 시세 보기 (5.47%), 더블유씨피 더블유씨피 close 증권정보 393890 KOSDAQ 현재가 11,400 전일대비 1,270 등락률 +12.54% 거래량 1,275,910 전일가 10,130 2026.03.17 09:47 기준 관련기사 [클릭 e종목]더블유씨피, 지연되는 실적 정상화…투자의견·목표가↓ [클릭 e종목]더블유씨피 목표주가 반토막 [특징주]더블유씨피, 고객사 가동률 회복으로 실적 개선 기대감 '상승' 전 종목 시세 보기 (4.77%), 스피어 스피어 close 증권정보 347700 KOSDAQ 현재가 55,400 전일대비 2,600 등락률 +4.92% 거래량 504,967 전일가 52,800 2026.03.17 09:47 기준 관련기사 [특징주]스피어, 스페이스X 발사 수혜 기대감에 강세 [특징주]스피어, 52주 신고가…美 우주항공 업체 공급 계약 코스피 하락 마감했지만 5500선 사수…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 (4.04%), 파크시스템스 파크시스템스 close 증권정보 140860 KOSDAQ 현재가 268,000 전일대비 16,000 등락률 +6.35% 거래량 13,903 전일가 252,000 2026.03.17 09:47 기준 관련기사 [클릭 e종목]"토모큐브 목표가 14%↑…높은 PER 인정받을 것" [클릭 e종목]"파크시스템스, 신규 장비 성과로 실적 호조…차별화된 성장" [클릭 e종목]"파크시스템스, 견고한 신규 수주…목표가↑" 전 종목 시세 보기 (3.58%) 등이 상위 5위를 차지했다. 코스닥 시가총액 상위 종목보다는 의료 AI, 에너지 소재부품, 2차전지, 특수합금, 정밀장비 등 다양한 섹터를 담았다.

코스닥 액티브 ETF 세 종목의 상위 편입종목 중 중복되는 기업은 3개(파두, 레인보우로보틱스, 알지노믹스)뿐일 정도로 상이한 모습이다.

삼성액티브운용의 ' KoAct 코스닥액티브 KoAct 코스닥액티브 close 증권정보 0163Y0 KOSPI 현재가 13,330 전일대비 25 등락률 -0.19% 거래량 5,560,074 전일가 13,355 2026.03.17 09:47 기준 관련기사 [재테크 풍향계]'요즘 대세' 액티브 ETF, 뭐가 다른가 봤더니 삼성액티브운용, 'KoAct 코스닥액티브' 신규 상장 코스닥 액티브 ETF 첫 출시…코스닥 활성화 기대 전 종목 시세 보기 '는 성호전자 성호전자 close 증권정보 043260 KOSDAQ 현재가 43,950 전일대비 2,850 등락률 -6.09% 거래량 697,072 전일가 46,800 2026.03.17 09:47 기준 관련기사 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 코스피, 상승 출발 후 5680선 보합세…코스닥도 비슷 [특징주]큐리언트·성호전자 등 코스닥 액티브 ETF 편입 종목 줄줄이 신고가 전 종목 시세 보기 (8.78%), 큐리언트 큐리언트 close 증권정보 115180 KOSDAQ 현재가 47,650 전일대비 350 등락률 -0.73% 거래량 100,241 전일가 48,000 2026.03.17 09:47 기준 관련기사 [특징주]큐리언트·성호전자 등 코스닥 액티브 ETF 편입 종목 줄줄이 신고가 큐리언트, 獨 합작법인에 109억 유상증자 결정 큐리언트, 만성 이식편대숙주질환 스페인 임상시험계획 승인 전 종목 시세 보기 (8.47%), 성우하이텍 성우하이텍 close 증권정보 015750 KOSDAQ 현재가 9,820 전일대비 30 등락률 -0.30% 거래량 681,534 전일가 9,850 2026.03.17 09:47 기준 관련기사 추가 투자금은 물론 신용미수대환까지? 금리는 연 5%대 업계 최저 난이도 높아지는 증시...작은 기회라도 더 크게 살리고 싶다면? [특징주]큐리언트·성호전자 등 코스닥 액티브 ETF 편입 종목 줄줄이 신고가 전 종목 시세 보기 (2.77%) 등 중소형 IT 위주로 포트폴리오를 구성했다. 포트폴리오의 70~80%는 고성장 중소형주에 배분하고 나머지 20~30%는 이익 성장 대비 저평가된 가치주로 채운다는 계획이다.

타임폴리오운용의 ' TIME 코스닥액티브 TIME 코스닥액티브 close 증권정보 0162Y0 KOSPI 현재가 12,025 전일대비 100 등락률 +0.84% 거래량 1,775,313 전일가 11,925 2026.03.17 09:47 기준 관련기사 [재테크 풍향계]'요즘 대세' 액티브 ETF, 뭐가 다른가 봤더니 코스닥 액티브 ETF 첫 출시…코스닥 활성화 기대 전 종목 시세 보기 '는 에이비엘바이오 에이비엘바이오 close 증권정보 298380 KOSDAQ 현재가 193,900 전일대비 6,900 등락률 +3.69% 거래량 348,189 전일가 187,000 2026.03.17 09:47 기준 관련기사 에이비엘바이오 "지바스토믹 FDA 가속승인 가능성 확인" 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 (6.49%), 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 752,000 전일대비 22,000 등락률 +3.01% 거래량 52,061 전일가 730,000 2026.03.17 09:47 기준 관련기사 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 기회는 왔을 때 잡아야...최대 4배 주식자금을 연 5%대 합리적인 금리로? 전 종목 시세 보기 (6.09%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 741,000 전일대비 21,000 등락률 +2.92% 거래량 38,285 전일가 720,000 2026.03.17 09:47 기준 관련기사 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 상승 출발 후 5680선 보합세…코스닥도 비슷 전 종목 시세 보기 (5.55%) 등 코스닥 내 시가총액이 높은 바이오와 대형주 위주로 담았다. 타임폴리오운용 관계자는 "이번 코스닥 시장의 핵심은 결국 코스닥 부양책이라고 보고 있다" "이 부양책의 가장 큰 수혜는 시장을 대표하는 대형주에 집중될 가능성이 높다고 판단해 코스닥 시장 내 대형주 중심으로 포트폴리오를 구축했다"고 설명했다.

앞서 상장된 코스닥 액티브 ETF들은 포트폴리오에 따라 다른 성적표를 받았다. 삼성액티브운용의 KoAct 코스닥액티브는 상장 첫날 11.94% 오른 채 장을 마감했다. TIME 코스닥액티브는 첫날 4.13% 올랐다. 지난 일주일 수익률도 KoAct 코스닥액티브는 -0.74%, TIME 코스닥액티브는 -2.57%를 각각 기록했다. 윤재홍 미래에셋증권 연구원은 "두 액티브 ETF는 건강관리와 반도체를 주축으로 하면서도 세부 전략에서 뚜렷한 차이가 있다"며 "바이오, 반도체 등 주도 섹터를 중심으로 포트폴리오를 압축적으로 운용하고 싶은 투자자에게는 TIME 코스닥액티브, 보다 폭넓게 정책 수혜 산업에 운용하고 싶은 투자자에게는 KoAct 코스닥액티브가 적합하다"고 전했다.

코스닥 액티브 ETF는 지난 10일 첫 출시 이후 급속도로 자금을 빨아들이고 있다. 전날 기준 일주일간 자금유입이 가장 많았던 ETF를 차지했다. KoAct 코스닥액티브 ETF가 1위로 일주일 동안 7998억원의 자금이 유입됐고, 2위는 TIME 코스닥액티브(4138억원)였다.

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이처럼 코스닥 액티브 ETF가 활발히 출시되고 거래되면서 소외됐던 코스닥 종목에도 자금이 흘러갈 것으로 전망된다. 박우열 신한투자증권 연구원은 "코스닥 ETF는 그동안 코스닥150을 기초 지수로 하는 지수형이 대부분으로 150개 종목에 수급 효과가 집중됐고, 운용역의 재량으로 우량주를 선별하는 액티브 ETF도 없었다"며 "반면 코스닥액티브 ETF는 전체 코스닥 1800개 종목 중 코스닥 중소형주에도 수급 효과를 기대할 수 있게 됐다"고 전했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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