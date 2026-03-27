시총 상위 종목 모두 하락세

27일 코스피가 5300선 아래로 떨어지며 장을 시작했다. 코스닥도 하락 출발했다.

이날 오전 9시15분 기준 코스피지수는 전장 대비 3.5% 내린 5268.99에 거래되고 있다. 전날 5460.46으로 장을 마감했는데 5300선을 내준 것이다.

외국인과 기관은 각각 7277억7700만원, 557억9400만원을 순매도했지만 개인은 8268억9200만원을 순매수하고 있다.

업종별로는 모두 하락세다. 전기·가스(-5.65%), 기계·장비(-4.76%), 전기·전자(-4.33%), 운송장비·부품(-4.14%), 제조(-4.07%), 금속(-4.05%), 금융(-3.45%) 등이다.

시가총액 상위 종목도 모두 하락세다. 삼성물산 삼성물산 close 증권정보 028260 KOSPI 현재가 263,500 전일대비 14,500 등락률 -5.22% 거래량 204,087 전일가 278,000 2026.03.27 09:51 기준 관련기사 '내새끼' 키우는 패션회사…마진은 높지만 성공은 '글쎄' 로봇이 볼트 조이고 배달하고…건설현장·아파트생활에 AI 바람 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 전 종목 시세 보기 과 HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 close 증권정보 267260 KOSPI 현재가 906,000 전일대비 59,000 등락률 -6.11% 거래량 58,923 전일가 965,000 2026.03.27 09:51 기준 관련기사 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 "조선업 판 바꾸는 전동화…연구의 답은 상용화에 있다"[K산업, 미래설계자들] 전 종목 시세 보기 이 전장 대비 5.9% 내렸으며 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 173,600 전일대비 6,500 등락률 -3.61% 거래량 9,230,161 전일가 180,100 2026.03.27 09:51 기준 관련기사 액티브 ETF 규제 완화 추진…온기 감도는 코스닥에서 기회 찾아볼까 [특징주]'종전 기대감 후퇴·터보퀀트' 삼성전자·SK하이닉스 약세 애플 '맥 프로' 단종…'맥 스튜디오'로 세대교체 전 종목 시세 보기 (-3.5%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 889,000 전일대비 44,000 등락률 -4.72% 거래량 1,473,015 전일가 933,000 2026.03.27 09:51 기준 관련기사 액티브 ETF 규제 완화 추진…온기 감도는 코스닥에서 기회 찾아볼까 [특징주]'종전 기대감 후퇴·터보퀀트' 삼성전자·SK하이닉스 약세 정부, 삼성·SK 등 7개 수출기업 소집...달러쌓기 자제 요청 전 종목 시세 보기 (-4.6%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 472,000 전일대비 18,000 등락률 -3.67% 거래량 326,389 전일가 490,000 2026.03.27 09:51 기준 관련기사 현대차그룹, 차량 5부제 확대 시행…에너지 절약 동참 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 (-3.8%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 370,500 전일대비 14,000 등락률 -3.64% 거래량 71,738 전일가 384,500 2026.03.27 09:51 기준 관련기사 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 전 종목 시세 보기 (-3.7%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 close 증권정보 207940 KOSPI 현재가 1,563,000 전일대비 22,000 등락률 -1.39% 거래량 5,903 전일가 1,585,000 2026.03.27 09:51 기준 관련기사 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 美 FDA '동물실험 대체' 본격화…삼성바이오, 44조 시장 정조준 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 (-2.5%), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 538,000 전일대비 20,000 등락률 -3.58% 거래량 159,659 전일가 558,000 2026.03.27 09:51 기준 관련기사 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 [클릭 e종목]"SK스퀘어, 반도체 호황에 주주환원까지…목표가↑" 전 종목 시세 보기 (-5.2%)도 하락했다.

코스피가 3% 이상 내려 5,300선 아래로 하락 출발한 27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 원/달러 환율이 표시되고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

코스닥은 전장 대비 1.5% 내린 1112.89에 거래 중이다. 개인과 기관이 각각 133억3400만원, 198억7200만원을 순매도했지만, 외국인은 404억500만원을 순매수했다. 업종별로도 모두 하락세다. 기계·장비(-2.82%), 전기·전자(-2.72%) 등이 하락 폭이 컸다.

시총 상위 종목도 대부분 하락세다. 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 540,000 전일대비 18,000 등락률 -3.23% 거래량 67,171 전일가 558,000 2026.03.27 09:51 기준 관련기사 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 전 종목 시세 보기 가 전장 대비 4.3% 하락했으며 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 192,400 전일대비 6,500 등락률 -3.27% 거래량 165,820 전일가 198,900 2026.03.27 09:51 기준 관련기사 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 "에코프로비엠 1Q실적 우려보단 양호할 듯"[클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 (-4.2%), 에코프로(-4%), 우리기술 우리기술 close 증권정보 032820 KOSDAQ 현재가 23,050 전일대비 950 등락률 -3.96% 거래량 7,602,759 전일가 24,000 2026.03.27 09:51 기준 관련기사 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 전 종목 시세 보기 (-4.1%), 올릭스 올릭스 close 증권정보 226950 KOSDAQ 현재가 193,200 전일대비 6,800 등락률 -3.40% 거래량 87,110 전일가 200,000 2026.03.27 09:51 기준 관련기사 '코스닥 액티브 ETF' 삼국지… 편입종목 많이 다르네 코스피, 사상 첫 6천피 마감…종가 6083.86 탈모치료의 신대륙, 누가 먼저 깃발 꽂을까 전 종목 시세 보기 (4%), 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 1,097,000 전일대비 61,000 등락률 -5.27% 거래량 88,220 전일가 1,158,000 2026.03.27 09:51 기준 관련기사 액티브 ETF 규제 완화 추진…온기 감도는 코스닥에서 기회 찾아볼까 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 (-2.6%) 등도 하락했다. 반면 펩트론 펩트론 close 증권정보 087010 KOSDAQ 현재가 294,500 전일대비 4,500 등락률 +1.55% 거래량 62,667 전일가 290,000 2026.03.27 09:51 기준 관련기사 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 전 종목 시세 보기 은 1.5% 상승했다.

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한편 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 1.6원 오른 1508.6원에 개장했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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