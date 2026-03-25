HK이노엔 HK이노엔 close 증권정보 195940 KOSDAQ 현재가 52,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 51,800 2026.03.25 개장전(20분지연) 관련기사 HK이노엔-타나베파마코리아, '바다넴정' 공동 프로모션 계약 체결 올해 바이오헬스 수출 304억달러 목표…예산 2300억 투입 HK이노엔 헛개수, 블리자드 '월드 오브 워크래프트'와 특별 이벤트 전 종목 시세 보기 이 다가오는 여름철을 겨냥해 제로 칼로리 음료 '티로그(Tealog)'의 신제품 '티로그 망고수박 아이스티'를 출시한다고 25일 밝혔다.

HK이노엔의 '티로그 망고수박 아이스티' 제품. HK이노엔 AD 원본보기 아이콘

티로그 망고수박 아이스티는 홍차와 우롱차 베이스에 여름 제철 과일 수박의 맛과 향을 더한 제품이다. 중국 명차라 불리는 '철관음 우롱차'를 사용해 향긋한 풍미를 더하고, '망고수박'이라는 이색적인 과일 맛을 활용해 시원하고 달콤한 맛을 담았다. 제로 칼로리 음료 브랜드인 만큼 칼로리 부담 없이 풍부한 맛과 향을 즐길 수 있는 것이 특징이다.

이번 신제품은 최근 유행 중인 '제철코어 트렌드'를 반영해 기획됐다. 계절 식재료를 즐기는 트렌드에 따라 여름 대표 과일 수박을 활용해 소비자들의 여름철 수요를 적극 공략할 계획이다.

HK이노엔 음료마케팅팀 티로그 담당자는 "티로그 망고수박 아이스티의 달달하고 시원한 맛이 다가오는 여름철 무더위 속 잠깐의 여유가 되기를 바란다"며, "앞으로도 이색적인 과일과 프리미엄 차의 조합으로 소비자들의 다양한 취향을 공략할 계획"이라고 밝혔다.

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티로그는 2023년 론칭된 제로 칼로리 아이스티 브랜드로, 이달 초 출시된 '티로그 스파클링 레몬라임 아이스티'에 이어 '티로그 망고수박 아이스티'를 잇달아 선보이며 라인업 확대에 속도를 내고 있다. 현재 티로그 5종(▲납작복숭아 맛 ▲제주청귤 맛 ▲루비자두 맛 ▲애플청포도 맛 ▲망고수박 맛)과 티로그 스파클링 3종(▲납작복숭아 맛 ▲골드애플 맛 ▲레몬라임 맛)의 다양한 제품을 보유하고 있다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



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