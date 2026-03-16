HLB이노베이션, 리드프레임 사업 성장세…영업이익 흑자 전환

HLB이노베이션 HLB이노베이션 close 증권정보 024850 KOSDAQ 현재가 3,670 전일대비 355 등락률 +10.71% 거래량 1,163,497 전일가 3,315 2026.03.16 09:10 기준 관련기사 HLB이노베이션 "베리스모, TCR-T 치료제 FDA 승인 이끈 규제전문 리더 영입" [특징주]글로벌 자산운용사 자본 유치…HLB 그룹주 일제히 ↑ [특징주]하한가 찍은 HLB, 12%대 반등…그룹주도 강세 전 종목 시세 보기 은 지난해 영업이익과 당기순이익이 흑자 전환에 성공했다고 16일 밝혔다.

HLB이노베이션의 지난해 별도 기준 매출은 322억 원으로 전년 대비 약 27% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 약 8000만 원을 기록하며 흑자 전환했고, 당기순이익은 약 29억 원을 기록했다.

이번 실적 개선은 리드프레임 사업 매출 성장과 함께 원가 구조 개선 및 비용 효율화 노력이 맞물리며 나타난 성과로 분석된다. HLB이노베이션은 생산 공정 효율성을 높이기 위한 설비·장비 투자와 인적 역량 강화를 추진하고, 신규 고객사 확보와 수주 확대를 통해 고객 기반을 넓혀왔다. 또 생산 물량 증가 대응을 위한 신규 장비 투자로 생산 역량(CAPA)을 확대하는 등 사업 안정성과 수익 구조를 지속적으로 개선해왔다.

HLB이노베이션은 반도체 업황 회복에 따른 수요 확대 등 대외 환경 변화에 대응해 공정 자동화와 생산 역량 고도화에 속도를 내고 있다. 자동차 센서 및 전력반도체 파워모듈 등 전장용 리드프레임 제품군을 확대하며, 올해도 반도체 사업의 성장세와 실적 개선 흐름을 이어간다는 전략이다.

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HLB이노베이션 관계자는 "반도체 리드프레임 사업의 경쟁력 강화와 경영 효율화 노력이 실적 개선으로 이어졌다"며 "앞으로도 기존 사업의 수익성을 지속적으로 높이는 한편 미래 성장동력 확보를 통해 안정적인 성장 기반을 구축해 나갈 계획"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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