오는 20일에는 전국 대부분 지역에 비가 내리며 최근 이어진 이른 더위가 주춤할 것으로 보인다.

19일 기상청에 따르면 내일 날씨는 대체로 흐리다가 점차 맑아질 전망이다. 제주에서 형성된 비구름이 강원 동해안을 제외한 중부지방과 전북, 전남 북부, 경남 내륙까지 확산되며, 비는 21일까지 이어질 것으로 예상된다.

예상 강수량은 제주도가 10~60㎜로 가장 많고, 서울·인천·경기·서해5도와 강원 내륙·산지, 대전·세종·충남·충북, 광주·전남 북부·전북, 대구·경북 내륙·북동 산지·경남 내륙 등은 5㎜ 미만으로 예보됐다.

주말 동안 나타났던 이른 더위도 한풀 꺾인다. 낮 최고기온은 16~24도, 아침 최저기온은 10~15도로 전날보다 5도 이상 낮아질 전망이다.

주요 도시 예상 최저기온은 ▲서울 14도 ▲인천 12도 ▲춘천 12도 ▲강릉 15도 ▲대전 14도 ▲대구 14도 ▲전주 14도 ▲광주 14도 ▲부산 15도 ▲제주 15도다. 예상 최고기온은 ▲서울 19도 ▲인천 16도 ▲춘천 20도 ▲강릉 24도 ▲대전 19도 ▲대구 23도 ▲전주 18도 ▲광주 19도 ▲부산 22도 ▲제주 20도다.

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한편 미세먼지 농도는 전국적으로 '좋음'에서 '보통' 수준을 나타낼 것으로 전망된다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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