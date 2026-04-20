장애인의 날 맞아 맞춤형 공약 발표

AI 에듀테크 특수교육원 설립, 취업 원스톱 통합지원 시스템 구축

김대중 전남·광주통합특별시 교육감 예비후보가 20일 '장애인의 날'을 맞아 "교육은 복지가 아니라 권리"라는 확고한 원칙을 내세우며 특수교육 관련 핵심 공약을 발표했다.

이번 공약은 '장애학생 맞춤 성장과 자립 실현'에 초점을 맞췄다. 단순히 학교 현장의 지원에 머무는 것이 아니라, 졸업 이후의 자립과 사회참여까지 책임지는 '결과가 다른 특수교육'으로의 전환에 방점을 찍었다.

김대중 전남·광주통합특별시 교육감 예비후보가 '장애인의 날'을 맞아 특수교육 관련 핵심 공약을 발표했다. 김대중 선거사무실 제공 AD 원본보기 아이콘

우선 김 예비후보는 특수교육 인프라 확충과 접근성 강화를 최우선 과제로 꼽았다. 이를 위해 전남·광주 권역에 'AI 기반 에듀테크 특수교육원'을 설립하고, 특수학교 및 특수학급의 신·증설을 통해 교육 수요에 적극적으로 대응한다는 방침이다. 아울러 특수교육 전문 인력을 대폭 확충하고, 방학 중 돌봄 공백 해소를 위한 '장애학생 돌봄센터' 운영도 약속했다.

장애학생의 개별 특성과 발달 수준을 고려한 촘촘한 맞춤형 지원 체계도 구축한다. 학생 맞춤형 개별화 교육을 고도화하는 한편, 정서·행동 발달을 아우르는 통합지원 시스템을 마련할 계획이다. 또한, 학생들의 잠재력과 진로 역량을 키우는 '장미꿈(장애학생 미래성장 꿈실현) 프로젝트'와 글로벌 특수교육 프로그램도 함께 추진한다.

진로와 직업, 사회참여를 하나로 연계해 실질적인 자립 기반을 다지는 데에도 주력한다. '진로·취업 원스톱 통합지원 시스템'을 구축하고, 지역 기업 및 공공기관과 손잡고 직업체험 및 의무고용 확대를 끌어낼 계획이다. 더불어 자립생활 및 사회적응 프로그램을 내실화해 졸업 이후의 삶까지 뒷받침한다는 구상이다.

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김 후보는 "교육은 복지가 아니라 권리이며, 특수교육 역시 국가가 반드시 보장해야 할 기본권"이라고 힘주어 말했다. 이어 "장애학생이 학교 울타리를 넘어 지역사회의 일원으로 당당히 살아갈 수 있도록, 진로와 직업, 자립까지 온전히 책임지는 든든한 교육 체계를 구축해 나가겠다"고 강조했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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