유한양행 유한양행 close 증권정보 000100 KOSPI 현재가 91,500 전일대비 1,400 등락률 -1.51% 거래량 32,054 전일가 92,900 2026.04.13 09:10 기준 관련기사 폴란드, 렉라자 병용요법 '우선순위→급여' 직행…전문가 강력 권고 반영 유한양행, 전 사업장서 헌혈 캠페인 진행 유한USA-휴이노, AI 심전도 모니터링 솔루션으로 美 공략 전 종목 시세 보기 은 고셔병 치료제로 개발 중인 신약 후보물질 'YH35995'가 미국 식품의약국(FDA)으로부터 희귀의약품 지정(ODD)을 받았다고 13일 밝혔다.

서울 동작구 대방동 유한양행 본사 전경. 유한양행 AD 원본보기 아이콘

FDA 희귀의약품 지정은 환자 수가 적고 치료 옵션이 제한적인 희귀질환 치료제 개발을 촉진하기 위한 제도다. 지정 품목은 임상시험 관련 세액공제, FDA 심사 수수료 면제, 허가 승인 시점부터 최대 7년간 시장독점권 등의 개발 인센티브를 받을 수 있다.

고셔병은 특정 효소 결핍으로 체내 물질 대사에 이상이 생기는 리소좀 축적 질환(LSD)이다. 간·비장 비대, 빈혈, 혈소판 감소 및 골격계 증상 등 전신에 걸친 다양한 증상을 유발하는 유전성 희귀질환으로, 특히 제3형 고셔병은 신경학적 증상이 동반되는 형태다. 해당 증상에 승인된 치료제가 없어 미충족 의료 수요가 높은 영역이다.

YH35995는 글루코실세라마이드(GL1) 생성을 낮추는 글루코실세라마이드 합성효소(GCS) 억제제로, 기질감소치료법(SRT) 방식의 경구용 저분자 화합물이다. 전임상 연구에서 혈액뇌장벽(BBB) 투과 특성을 기반으로 뇌 내 GL1 억제를 강력하고 지속적으로 유지하는 경향을 보였다는 게 회사 측 설명이다. 회사는 이를 근거로 신경학적 증상 치료 옵션이 제한적인 제3형 고셔병 환자에게 임상적 유익성을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

유한양행은 YH35995 희귀의약품 지정을 계기로 글로벌 임상 개발과 허가 전략을 체계화해 환자 접근성을 높이기 위한 후속 개발에 집중할 계획이다. 유한양행은 앞서 식품의약품안전처로부터 YH35995의 임상 1상 시험계획(IND) 승인을 받고, 건강인 대상 안전성·내약성 및 약동학·약력학 평가를 위한 최초 인체 연구(FIH)를 진행 중이다.

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김열홍 유한양행 연구개발(R&D)총괄 사장은 "이번 FDA 희귀의약품 지정은 제3형 고셔병 환자들을 위한 새로운 치료 옵션 개발의 필요성과 YH35995의 잠재력을 대외적으로 확인한 성과"라며 "글로벌 규제기관과의 협의를 바탕으로 임상 개발 속도를 높여 희귀질환 환자들에게 실질적인 치료 대안을 제공할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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