20일 AACR2026 구두발표

종양 반응률 최대 61.5%…완전 관해 23% 확인

알지노믹스 알지노믹스 close 증권정보 476830 KOSDAQ 현재가 217,500 전일대비 17,700 등락률 +8.86% 거래량 211,891 전일가 199,800 2026.04.20 09:02 기준 관련기사 알지노믹스, RZ-001 간암 중간결과…종양 절반 이상 반응·23% 완전소실 삼천당이 꺾은 바이오株 투심…2분기에 살아날 수 있을까 [주末머니] 빅파마·바이오기업 주목 '체내 CAR-T'…법제화 한 걸음 더 전 종목 시세 보기 가 간세포암 임상 중간 결과에서 유효성과 안전성 신호를 동시에 확인했다.

19일(현지시간) 미국 샌디에이고에서 개최된 '미국암연구학회(AACR) 2026'에서 알지노믹스 관계자가 RZ-001 임상 결과를 발표하고 있다. 알지노믹스 AD 원본보기 아이콘

알지노믹스는 19일(현지시간) 미국 샌디에이고에서 개최된 '미국암연구학회(AACR) 2026'에서 리보핵산(RNA) 기반 항암제 RZ-001의 간세포암 임상 데이터를 구두 발표했다고 밝혔다.

회사에 따르면 현재까지 RZ-001과 직접 연관된 안전성 이슈는 확인되지 않았다. 기존 면역항암제 기반 치료 대비 종양 반응의 깊이와 반응률 측면에서 의미 있는 신호가 확인됐다.

안전성 측면에서는 3등급 이상 이상반응이 5건 보고됐다. 모두 병용 약물과의 관련성으로 분석됐다. RZ-001과 직접적인 인과관계가 확인된 중대한 이상반응은 없었다.

중간 분석 결과 고형암 반응평가 기준(RECIST) 기준 종양반응률(ORR)은 38.5%(확정), 46.2%(미확정)로 나타났다. 수정 반응평가 기준(mRECIST)에서는 ORR 61.5%, 완전관해(CR) 23%를 기록했다.

이번 임상은 간동맥화학색전술에 불응하거나 적용이 어려운 환자 중 전신치료 경험이 없는 간세포암 환자를 대상으로 진행됐다. RZ-001은 아테졸리주맙과 베바시주맙 병용요법으로 투여됐다.

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이성욱 알지노믹스 대표이사는 "이번 AACR 구두 발표를 통해 리딩 파이프라인인 RZ-001의 안전성 및 유효성 초기 신호와 가능성을 글로벌 학계에 제시할 수 있었다"며 "RZ-001 개별 파이프라인 뿐만 아니라 나아가 RNA 트랜스-스플라이싱 플랫폼 기술의 임상적 유용성을 확보하는 기반이 될 것"이라 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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