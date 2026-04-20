이재명 대통령의 인도 순방에 동행한 이재용 삼성전자 회장이 한국·인도 국가 수반들과 나란히 사진을 찍으며 밀착 외교를 과시했다.

20일 오후 5시 40분께 삼성뉴스룸 인스타그램 공식계정에 이 대통령과 나렌드라 모디 총리, 이 회장이 함께 찍은 셀카 사진이 업로드되며 이목이 쏠렸다.

인도를 국빈 방문한 이재명 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리, 이재용 삼성전자 회장이 20일 오찬 현장에서 기념사진을 촬영한 모습. 삼성뉴스룸 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

삼성 뉴스룸은 "이재명 대통령의 인도 국빈 방문을 계기로 개최된 모디 총리 주최 오찬에 참석한 이재용 회장이 이재명 대통령 및 모디 총리와 함께 셀카를 찍었다"며 "이 회장은 인도 노이다 공장에서 생산한 플립7으로 셀카를 촬영했다"고 설명했다.

삼성전자는 1996년부터 노이다에서 휴대폰을 생산하고 있으며, 폴더블을 포함한 모든 플래그십 모델 및 보급형 모델을 인도 노이다 공장에서 생산한다. 이를 통해 인도 정부의 '메이크 인 인디아' 정책에 기여하고 있다는 게 삼성 측 설명이다.

앞서 이 회장을 비롯해 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 재계 총수들은 전날 인도·베트남 경제사절단에 동행하기 위해 출장길에 올랐다. 글로벌 사우스로 대변되는 이들 국가에 신흥 소비시장과 생산 거점을 동시에 확보하려는 전략이다. 5대 그룹 총수 외에도 포스코, HD현대, GS, 효성, CJ 총수 등 총 200명 규모의 대거 경제사절단이 동참한다.

인도는 연평균 7%의 성장률을 기록 중인 세계 4위 경제 대국이자 14억 인구의 거대 내수 시장을 갖춘 글로벌 사우스 선도국이다. 삼성전자는 인도 벵갈루루 R&D 센터를 중심으로 인공지능(AI) 소프트웨어·아키텍처 개발을 강화하고 있으며 최근 인도 현지 기후 조건에 맞춘 AI 기반의 에어컨 신제품을 선보이기도 했다.

이 회장과 인도 최대 기업 릴라이언스그룹의 무케시 암바니 회장의 회동 여부에도 관심이 쏠린다. 암바니 회장은 지난해 11월 방한 당시 이 회장과 만찬을 하고 반도체, 통신, 데이터센터, 배터리 등 신사업 분야에 대한 협력 확대 방안을 논의한 바 있다.

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이번 경제사절단 순방 일정은 19~21일 인도로 시작해 21~24일 베트남으로 이어지는 5박6일 일정이다. 대한상공회의소가 베트남, 한국경제인협회가 인도 일정을 각각 맡아 기업 간 업무협약(MOU) 등을 발표할 예정이다. 인도와 베트남 모두 기업들의 관심도가 높은 국가인 만큼 주요 기업들이 '투자 꾸러미'를 내놓을 가능성에도 관심이 쏠린다. 특히 베트남은 삼성전자의 휴대폰 주요 생산 거점으로, 이곳에서 글로벌 휴대폰 생산의 50% 이상을 담당하고 있다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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