대부분 업종·시총 상위 기업 주가 하락

코스닥은 34.46P 내린 1107.05

중동 전쟁 확전 우려에 코스피와 코스닥이 동반 하락했다.

코스피 지수가 중동 전쟁 불확실성에 따른 국제유가 급등에 장초반 4%대 급락하며 5200선 하회한 30일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 국내증시 현황이 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 4.5원 오른 1513.4원에 거래를 시작 했다. 2026.3.30 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

30일 코스피 지수는 전 거래일 대비 161.57포인트(2.97%) 내린 5277.30에 마감했다.

투자자별로는 외국인이 2조1335억원을 순매도했다. 이와 달리 개인과 기관은 각각 8974억원, 8832억원 순매수했다.

업종별로는 대부분 하락 마감했다. 증권(-6.32%), 의료 정밀기기(-4.20%), 기계 장비(-4.06%), 금융(-4.04%), 운송장비 부품(-3.71%), 제약(-3.63%), 전기 가스(-3.62%), 운송 창고(-3.14%) 등의 주가가 내렸다. 종이 목재(+1.76%)만 주가가 올랐다.

시가총액 상위 20개 기업별로도 대부분 주가가 떨어졌다. 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 62,700 전일대비 4,400 등락률 -6.56% 거래량 1,861,721 전일가 67,100 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 높아진 변동성을 기회로? 투자금이 더 필요하다면 연 5%대 금리로 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 장 초반 하락 딛고 반등 마감…코스닥은 강보합 전 종목 시세 보기 (-6.56%), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 510,000 전일대비 34,000 등락률 -6.25% 거래량 625,267 전일가 544,000 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 (-6.25%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 873,000 전일대비 49,000 등락률 -5.31% 거래량 4,490,953 전일가 922,000 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 액티브 상장지수펀드 규제 완화 기대감...코스닥에 훈풍 불까 [특징주]'이란 전쟁 격화' 삼성전자·SK하이닉스 약세 전 종목 시세 보기 (-5.31%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 469,500 전일대비 25,500 등락률 -5.15% 거래량 942,256 전일가 495,000 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 액티브 상장지수펀드 규제 완화 기대감...코스닥에 훈풍 불까 현대차그룹, 차량 5부제 확대 시행…에너지 절약 동참 전 종목 시세 보기 (-5.15%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 close 증권정보 207940 KOSPI 현재가 1,530,000 전일대비 76,000 등락률 -4.73% 거래량 33,929 전일가 1,606,000 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 삼성바이오, 사상 첫 파업 위기…노사 협상 막판 줄다리기 관측 삼성바이오로직스, 'CDMO 리더십 어워즈' 수상 "1인당 격려금 3000만원·임금 14% 인상하라"…삼성바이오, 창사 이래 첫 파업 위기 전 종목 시세 보기 (-4.73%), KB금융 KB금융 close 증권정보 105560 KOSPI 현재가 145,900 전일대비 6,300 등락률 -4.14% 거래량 1,294,041 전일가 152,200 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 KB금융, MSCI ESG평가 '5회 연속' 최상위 'AAA' 등급 획득 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 (-4.14%), 한화오션 한화오션 close 증권정보 042660 KOSPI 현재가 118,200 전일대비 5,000 등락률 -4.06% 거래량 770,279 전일가 123,200 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 4배 주식자금을 연 5%대 금리로? 개별종목, ETF 모두 가능 정부, 삼성·SK 등 7개 수출기업 소집...달러쌓기 자제 요청 전 종목 시세 보기 (-4.06%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 close 증권정보 034020 KOSPI 현재가 94,200 전일대비 3,900 등락률 -3.98% 거래량 2,828,606 전일가 98,100 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 액티브 상장지수펀드 규제 완화 기대감...코스닥에 훈풍 불까 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 (-3.98%) 등은 하락 마감했다. 반면 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 410,000 전일대비 15,500 등락률 +3.93% 거래량 747,897 전일가 394,500 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 [주末머니]다가오는 휴머노이드 시대 ○○○을 주목하라 코스피, 장 초반 하락 딛고 반등 마감…코스닥은 강보합 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 (+3.93%), 삼성SDI 삼성SDI close 증권정보 006400 KOSPI 현재가 412,500 전일대비 7,000 등락률 +1.73% 거래량 735,298 전일가 405,500 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 높아진 변동성을 기회로? 투자금이 더 필요하다면 연 5%대 금리로 [주末머니]다가오는 휴머노이드 시대 ○○○을 주목하라 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 전 종목 시세 보기 (+1.73%) 두 종목은 올랐다.

코스닥 지수는 전장 대비 34.46포인트(3.02%) 하락한 1107.05에 장을 마쳤다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 1323억원, 1180억원 순매도했다. 반면 개인은 3009억원 순매수했다.

업종별로 대부분 주가가 내렸다. 일반서비스(-4.64%), 기계 장비(-4.36%), 운송장비 부품(-4.19%), 전기 전자(-3.57%), 의료 정밀기기(-3.27%) 등이 하락했다. 건설(+2.33%), 종이 목재(+2.16%) 두 업종만 상승했다.

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시가총액 상위 20개 기업별로는 하락한 곳이 더 많았다. 우리기술 우리기술 close 증권정보 032820 KOSDAQ 현재가 21,600 전일대비 1,800 등락률 -7.69% 거래량 13,423,358 전일가 23,400 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 연 5%대 금리로 저가매수 자금은 물론 신용미수대환까지 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 4배 주식자금을 연 5%대 금리로? 개별종목, ETF 모두 가능 전 종목 시세 보기 (-7.69%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 close 증권정보 950160 KOSDAQ 현재가 117,300 전일대비 9,700 등락률 -7.64% 거래량 682,357 전일가 127,000 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 [특징주]코오롱티슈진, 신약 기대감에 52주 신고가 전 종목 시세 보기 (-7.64%), 이오테크닉스 이오테크닉스 close 증권정보 039030 KOSDAQ 현재가 386,000 전일대비 31,000 등락률 -7.43% 거래량 81,418 전일가 417,000 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (-7.43%), 올릭스 올릭스 close 증권정보 226950 KOSDAQ 현재가 186,000 전일대비 14,500 등락률 -7.23% 거래량 376,352 전일가 200,500 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 '코스닥 액티브 ETF' 삼국지… 편입종목 많이 다르네 코스피, 사상 첫 6천피 마감…종가 6083.86 전 종목 시세 보기 (-7.23%), 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 354,500 전일대비 26,500 등락률 -6.96% 거래량 279,419 전일가 381,000 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 알테오젠, 미국 벡톤디킨슨과 '대용량 피하주사 기술' 학회 발표 액티브 ETF 규제 완화 추진…온기 감도는 코스닥에서 기회 찾아볼까 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 (-6.96%), 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 199,000 전일대비 14,500 등락률 -6.79% 거래량 301,046 전일가 213,500 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 (-6.79%), 원익IPS 원익IPS close 증권정보 240810 KOSDAQ 현재가 113,200 전일대비 7,800 등락률 -6.45% 거래량 381,134 전일가 121,000 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 전 종목 시세 보기 (-6.45) 등은 주가가 떨어졌다. 이와 달리 펄어비스 펄어비스 close 증권정보 263750 KOSDAQ 현재가 67,600 전일대비 8,800 등락률 +14.97% 거래량 5,594,617 전일가 58,800 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 [특징주]붉은사막 흥행 호조…펄어비스, 6%대↑ [주말엔게임]'아크' 이어 '데이브'·'붉은사막'까지…K콘솔 흥행가도 전 종목 시세 보기 (+14.97%), 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 1,184,000 전일대비 73,000 등락률 +6.57% 거래량 363,164 전일가 1,111,000 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 코스피, 장 초반 하락 딛고 반등 마감…코스닥은 강보합 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 액티브 ETF 규제 완화 추진…온기 감도는 코스닥에서 기회 찾아볼까 전 종목 시세 보기 (+6.57%), 보로노이 보로노이 close 증권정보 310210 KOSDAQ 현재가 320,000 전일대비 6,500 등락률 +2.07% 거래량 94,774 전일가 313,500 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 코스피, 상승 출발 후 5680선 보합세…코스닥도 비슷 전 종목 시세 보기 (+2.07%), 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 203,500 전일대비 1,000 등락률 +0.49% 거래량 404,454 전일가 202,500 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 (+0.49%), HLB HLB close 증권정보 028300 KOSDAQ 현재가 53,500 전일대비 200 등락률 +0.38% 거래량 1,143,717 전일가 53,300 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 HLB, 담관암 신약 FDA 우선심사 대상 결정 HLB 담관암 신약, FDA 우선심사 지정 전 종목 시세 보기 (+0.38%)는 올랐다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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