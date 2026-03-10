[특징주]큐리언트·성호전자 등 코스닥 액티브 ETF 편입 종목 줄줄이 신고가

국내 최초 코스닥 액티브 상장지수펀드(ETF)가 상장되면서 ETF에 편입된 종목들이 큰 폭의 강세를 보이며 줄줄이 신고가를 기록했다.

10일 오전 9시46분 현재 큐리언트 큐리언트 close 증권정보 115180 KOSDAQ 현재가 47,700 전일대비 7,100 등락률 +17.49% 거래량 1,288,534 전일가 40,600 2026.03.10 09:50 기준 관련기사 큐리언트, 獨 합작법인에 109억 유상증자 결정 큐리언트, 만성 이식편대숙주질환 스페인 임상시험계획 승인 [클릭 e종목]"큐리언트, ADC 내성 극복 솔루션" 전 종목 시세 보기 는 전일 대비 8400원(20.69%) 오른 4만9000원에 거래되고 있다. 장중 5만2600원까지 오르며 52주 신고가를 다시 썼다. 비에이치아이 비에이치아이 close 증권정보 083650 KOSDAQ 현재가 109,800 전일대비 12,100 등락률 +12.38% 거래량 770,949 전일가 97,700 2026.03.10 09:50 기준 관련기사 비에이치아이,사상 최대 실적…‘K-LNG·원전’ 쌍두마차 [클릭 e종목]"비에이치아이, 든든한 수주…올해 사상 최대 실적 전망" 비에이치아이, 국내 최초 2MW급 친환경 그린수소 생산설비 시연회 성료 전 종목 시세 보기 는 전일 대비 13.31% 오른 11만700원을 기록 중이다. 장중 11만1200원까지 올라 52주 신고가를 기록했다. 성호전자 성호전자 close 증권정보 043260 KOSDAQ 현재가 45,400 전일대비 6,900 등락률 +17.92% 거래량 3,639,589 전일가 38,500 2026.03.10 09:50 기준 관련기사 [특징주]성호전자, 에이디에스테크 인수 소식에 연이틀 上 [특징주]성호전자, '닌텐도 스위치2' 전세계 품절대란…日만 사전예약 220만↑ [클릭 e종목]"성호전자, 필름 커패시터 다양한 분야에 탑재 확대" 전 종목 시세 보기 는 20.52% 오른 4만6400원이다. 역시 장중 4만8850원까지 올라 52주 신고가를 갈아치웠고 성우하이텍 성우하이텍 close 증권정보 015750 KOSDAQ 현재가 9,470 전일대비 1,780 등락률 +23.15% 거래량 4,576,150 전일가 7,690 2026.03.10 09:50 기준 관련기사 [마켓ING]외국인·기관 매수세에 코스닥 830선 회복 코스닥, 작년 순이익 23.5% ↓…건설·유통 실적 부진 현대차, 부풀어진 美IRA 리스크…숲을 보라 전 종목 시세 보기 은 24.32% 상승 중이다. 장중 9930원까지 올라 52주 신고가를 기록했다.

이날 삼성액티브자산운용의 'KoAct 코스닥액티브' ETF가 신규 상장됐다. 이 ETF의 주요 편입 종목으로 큐리언트(바이오), 성호전자(전기전자), 비에이치아이(에너지), 성우하이텍(자동차) 등이 포함됐다.

이와 함께 타임폴리오자산운용의 'TIME 코스닥액티브 ETF'도 이날 상장했다.

