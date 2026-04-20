종편·지상파 모두 시청 가능

MBC·SBS에도 같은 조건 최종 제안

JTBC는 KBS와 2026년 북중미 월드컵을 공동중계하는 데 합의했다고 20일 밝혔다.

JTBC 관계자는 "지상파 방송들과 중계권 재판매 협상을 벌여온 결과 KBS와 먼저 합의를 이뤘다"고 말했다. 이로써 오는 6월 열리는 월드컵은 종합편성채널(JTBC)과 지상파(KBS) 모두에서 시청할 수 있게 됐다.

JTBC는 다른 지상파 방송사들에도 KBS와 합의한 같은 조건으로 최종 제안했다. 그 결과에 따라 월드컵 중계 채널은 더 늘어날 수 있다.

JTBC는 지난 2월 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽을 단독 중계했다. 당시 법이 정한 보편적 시청권은 보장됐지만, 지상파만 받아보는 '직접 수신 가구'에 대한 배려도 필요하다는 지적이 나왔다.

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JTBC는 MBC, SBS와의 협상도 이어간다는 방침이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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