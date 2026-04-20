현대건설 현대건설 close 증권정보 000720 KOSPI 현재가 174,300 전일대비 2,700 등락률 -1.53% 거래량 2,193,984 전일가 177,000 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 현대건설, 중소 협력사·외국인 근로자 대상 안전프로그램 가동 달리는 말에 올라타볼까? 부족한 투자금을 연 5%대 금리로 4배까지 증시 등락 속 기회 찾았다면? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 은 압구정아파트지구 특별계획구역3 재건축정비사업의 우선협상대상자로 선정됐다고 20일 공시했다.


계약금액은 약 5조5610억원이다.

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회사는 "이번 선정은 시공사 선정이 아닌 우선협상대상자 지정 단계로, 향후 조합 총회를 거쳐 시공사 선정 절차가 진행될 예정"이라고 설명했다.


강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
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