경구용 인슐린 약동학(PK) 결과 첫 공개

경구용 세마글루타이드 생물학적 동등성(BE) 데이터도 제시

항체의약품 경구화 데이터도 함께 공개

삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 505,000 전일대비 50,000 등락률 -9.01% 거래량 386,910 전일가 555,000 2026.04.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 2.21% 올라 6200선 안착…코스닥도 상승 코스피, 장중 6200선 돌파…코스닥도 상승 투자금 부족으로 고민 중? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 이 핵심 파이프라인 관련 데이터를 처음 공개한다.

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삼천당제약은 21일 국내 애널리스트를 대상으로 간담회를 개최한다고 16일 밝혔다. 당초 4월로 예정됐던 해외 기업설명회(NDR)는 6월 8~9일로 연기했다.

이번 간담회에서는 경구용 인슐린과 경구용 세마글루타이드, 항체의약품 경구화 관련 데이터가 공개된다. 회사가 확보한 핵심 연구 데이터를 외부에 공개하는 것은 이번이 처음이다.

경구용 인슐린 'SCD0503'의 약동학(PK) 데이터는 유럽 임상시험계획(IND) 신청 자료를 기반으로 제시된다. 회사 측은 경구 투여 시 주사제와 유사한 혈중 농도 변화와 약효 발현 시간을 확인했다고 설명했다.

경구용 세마글루타이드 제네릭의 생물학적 동등성(BE) 시험 결과도 공개된다. 미국 식품의약국(FDA)에 제출된 pre-ANDA(제네릭 허가 전) 자료 기반으로 오리지널 의약품인 리벨서스와 동등한 체내 흡수를 확인했다는 게 회사 측 설명이다.

항체의약품 경구화 관련 데이터도 포함된다. 회사는 에타너셉트와 애플리버셉트 등 재조합 융합단백질의 경구 전달 가능성을 확인했다고 밝혔다. 일반적으로 이들 약물은 분자량이 커 위장관에서 분해되기 쉬워 주사제로만 투여된다.

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삼천당제약은 이번 간담회에서 공개한 데이터를 바탕으로 해외 투자자 대상 설명회를 이어간다는 계획이다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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