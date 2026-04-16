젊은의학자상엔 유승찬 부교수·안유라 조교수 선정

유한양행 유한양행 close 증권정보 000100 KOSPI 현재가 98,100 전일대비 900 등락률 +0.93% 거래량 63,998 전일가 97,200 2026.04.16 09:57 기준 관련기사 [클릭 e종목]"아직까진 미미하지만 잠재력 기대되는 제약 종목" 유한양행 고셔병 치료제 후보물질, 美 FDA 희귀의약품 지정 폴란드, 렉라자 병용요법 '우선순위→급여' 직행…전문가 강력 권고 반영 전 종목 시세 보기 과 서울특별시의사회는 15일 서울 중구 소공동 웨스틴조선호텔에서 '제59회 유한의학상' 시상식을 열고 유한의학상 대상에 김원 서울의대 보라매병원 내과학교실 교수를 선정했다고 16일 밝혔다.

15일 서울 중구 소공동 웨스틴조선호텔에서 열린 '제59회 유한의학상 시상식'에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 황규석 서울특별시의사회 회장, 유승찬 연세의대 의생명시스템정보학교실 부교수, 김원 서울의대 보라매병원 내과학교실 교수, 안유라 울산의대 서울아산병원 영상의학교실 조교수, 김열홍 유한양행 사장. 유한양행 AD 원본보기 아이콘

젊은의학자상엔 유승찬 연세의대 의생명시스템정보학교실 부교수와 안유라 울산의대 서울아산병원 영상의학교실 조교수가 수상의 영예를 안았다. 유한의학자 대상 수상자에겐 5000만원, 젊은의학자상 수상자에겐 각각 1500만원의 상금이 수여됐다.

김 교수는 대사이상지방간질환(MASLD) 환자를 개인별로 유전적 조절 패턴까지 정밀하게 추적해 환자 맞춤형 진단과 치료 타겟 개발의 중요한 기초를 닦은 공로를 높이 인정받았다. 유 부교수는 인공지능(AI)과 심장학이 교차하는 지점에서 임상적 문제를 정면으로 다뤄 심방세동 예방을 위한 새로운 패러다임을, 안 조교수는 영상에서 폐암이 강력히 의심되는 환자에게 폐부분절제술이 계획된 경우 수술 전 폐 조직검사를 신중히 고려할 근거를 제시했다.

김열홍 유한양행 사장은 "의료진들의 헌신에 깊은 존경을 표하고, 연구자들의 뜨거운 열정과 숭고한 정신이 무한한 의학 발전으로 이어지기를 기대한다"며 "유한의학상이 그 길에 도움이 될 수 있도록 노력을 다하겠다"고 말했다.

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서울시의사회가 주관하고 유한양행이 후원하는 유한의학상은 '미래의 의학 발전을 위한 초석을 마련하고, 의학자들의 연구 의욕을 고취한다'는 취지 아래 지난 1967년 제정됐다. 국내에서 가장 오래된 의학상으로, 지금까지 우리 의학계를 대표하는 수상자를 100명 이상 배출하는 등 국내 최고 권위의 학술시상제도로 자리매김하고 있다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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