슬슬 접대비 늘리는 증권업계

코로나 위축 대면 영업 재개

작년 동기대비 약 10% 확대

[아시아경제 박지환 기자] 국내 주요 증권사들이 올해 1분기 영업 활동을 위한 접대비 지출을 전년 대비 10% 가까이 늘린 것으로 나타났다. 이번 접대비 증가는 작년 코로나19로 크게 위축됐던 대면 영업 활동의 확대에 따른 것으로 풀이된다.

27일 금융투자협회에 따르면 12월 결산법인인 자기자본 상위 18개 증권사의 올해 1분기 접대비 지출액은 285억8900만원으로 지난해 동기 262억2600만원 대비 9.01% 증가했다.

증권사 별로는 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 9,870 전일대비 110 등락률 -1.10% 거래량 1,398,052 전일가 9,980 2021.05.27 11:52 장중(20분지연) 관련기사 한국거래소와 경쟁할 대체거래소 생길까?…핀테크 경쟁 가세교보생명·우리은행·한화손보 등 금융데이터댐 구축 손잡아증권사 올해도 광고비 지갑 '활짝' close 이 올해 1~3월까지 42억600만원을 지출해 1위를 차지했다. 이어 KB증권(27억2500만원), 한국투자증권(25억600만원), NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 13,200 전일대비 150 등락률 -1.12% 거래량 307,243 전일가 13,350 2021.05.27 11:52 장중(20분지연) 관련기사 한국거래소와 경쟁할 대체거래소 생길까?…핀테크 경쟁 가세증권사 올해도 광고비 지갑 '활짝'증권株, 역대급 실적에 못따라가는 주가 close (24억4200만원), 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 122,000 전일대비 2,000 등락률 -1.61% 거래량 53,759 전일가 124,000 2021.05.27 11:52 장중(20분지연) 관련기사 키움증권, 미국주식 투자 전략 세미나 개최한국거래소와 경쟁할 대체거래소 생길까?…핀테크 경쟁 가세증권사 올해도 광고비 지갑 '활짝' close (23억7500만원), 하나금융투자(18억2900만원), 하이투자증권(17억1100만원), 교보증권 교보증권 030610 | 코스피 증권정보 현재가 8,830 전일대비 20 등락률 -0.23% 거래량 55,125 전일가 8,850 2021.05.27 11:51 장중(20분지연) 관련기사 교보증권 1분기 순이익 482억원…분기 사상 '최대'교보증권·콴텍, 초개인화 자산관리 업무협약금리 뛰기 전 실탄 확보…회사채 발행 러시 close (16억6500만원), 메리츠증권 메리츠증권 008560 | 코스피 증권정보 현재가 4,500 전일대비 15 등락률 +0.33% 거래량 1,297,029 전일가 4,485 2021.05.27 11:52 장중(20분지연) 관련기사 증권사 올해도 광고비 지갑 '활짝'증권株, 역대급 실적에 못따라가는 주가 [e공시 눈에 띄네] 코스피-14일 close (15억3500만원), IBK투자증권(12억3200만원), 유안타증권 유안타증권 003470 | 코스피 증권정보 현재가 4,505 전일대비 25 등락률 -0.55% 거래량 579,857 전일가 4,530 2021.05.27 11:52 장중(20분지연) 관련기사 증권사 올해도 광고비 지갑 '활짝'[클릭 e종목]"다나와, 이커머스 시장 확대 수혜...실적 성장세 지속"[클릭 e종목]“DB손해보험, 자동차보험 중심 양호한 실적 예상” close (11억7700만원), BNK투자증권(11억2900만원), 신한금융투자(9억9000만원), 대신증권 대신증권 003540 | 코스피 증권정보 현재가 17,900 전일대비 150 등락률 -0.83% 거래량 44,168 전일가 18,050 2021.05.27 11:51 장중(20분지연) 관련기사 증권사 올해도 광고비 지갑 '활짝'증권株, 역대급 실적에 못따라가는 주가 미래에셋·한투증권, 1분기 분쟁조정 '최다' close (7억8100만원), 유진투자증권 유진투자증권 001200 | 코스피 증권정보 현재가 4,895 전일대비 15 등락률 -0.31% 거래량 396,635 전일가 4,910 2021.05.27 11:52 장중(20분지연) 관련기사 유진투자증권, 야놀자와 ‘크리에이터스 뮤지엄’ 조성증권사 신규계좌 트면 주식·코인 선물 드려요세상을 바꿀 놀라운 신기술 개발, '이 종목' 오를 수밖에 없어 close (7억3400만원), 현대차증권 현대차증권 001500 | 코스피 증권정보 현재가 13,850 전일대비 150 등락률 -1.07% 거래량 64,000 전일가 14,000 2021.05.27 11:49 장중(20분지연) 관련기사 현대차증권, 최재붕 교수 초청...뉴노멀 오픈 클래스 개최미래에셋·한투증권, 1분기 분쟁조정 '최다'증권사, 올 1분기도 신바람 close (6억3400만원), 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 46,500 전일대비 400 등락률 +0.87% 거래량 187,449 전일가 46,100 2021.05.27 11:52 장중(20분지연) 관련기사 삼성증권, 31일까지 와이어바알리와 해외송금 이벤트 한국거래소와 경쟁할 대체거래소 생길까?…핀테크 경쟁 가세삼성증권, 중개형 ISA 현금·커피쿠폰 지급 이벤트 진행 close (5억7800만원), 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 4,560 전일대비 55 등락률 -1.19% 거래량 1,267,345 전일가 4,615 2021.05.27 11:52 장중(20분지연) 관련기사 코로나 기저효과 10대 그룹 실적 확 늘어미래에셋·한투증권, 1분기 분쟁조정 '최다'5월 공매도 피하는 ‘ㅇㅇㅇ’ 호황기! 황금株 시초가로 공략하세요 close (3억3900만원) 등의 순이었다.

지난해 같은 기간보다 접대비가 크게 늘어난 곳은 키움증권으로 88.6% 증가세를 나타냈다. 2019~2020년 12억원 규모였지만 1년 새 두 배 가까이 접대비 규모를 늘렸다. 키움증권 관계자는 "최근 지속적인 영업 조직 확장에 따라 접대비 지출 규모도 함께 증가세에 있는 것으로 보인다"고 말했다.

이어 BNK투자증권(45.9%), 유진투자증권(34.9%), 한국투자증권(17.5%), 교보증권(16.8%), 하나금융투자(16.1%), 유안타증권(15.9%), 미래에셋증권(12.7%) 등이 10%대 이상의 증가율을 나타냈다. 반면 KB증권(-18.5%), 신한금융투자(-16.3%), 메리츠증권(-10.1%), NH투자증권(-1.6%) 등은 지출 규모를 줄였다.

업계 관계자는 "접대비는 투자은행(IB), 홀세일(법인영업) 등에서 주로 지출되는데 작년에는 코로나19 영향으로 대면 영업활동이 크게 위축되면서 관련 지출도 감소했다"며 "최근 증권사들이 본격적으로 대면 영업 활동 확대 움직임을 보이면서 관련 지출도 증가세에 있다"고 전했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr