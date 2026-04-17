대신증권 대신증권 close 증권정보 003540 KOSPI 현재가 38,850 전일대비 350 등락률 -0.89% 거래량 32,478 전일가 39,200 2026.04.17 11:50 기준 관련기사 [특징주]증권주 상승세…다시 커지는 종전 협상 기대 [특징주]증권주 동반 상승세…"1분기 호실적 전망" 대신증권, 신규 고객에 '최대 6만원 투자지원금' 이벤트 전 종목 시세 보기 은 고객이 지정한 날짜에 일정 금액을 자동으로 보내거나 받을 수 있는 '계좌 자동·예약이체 서비스'를 모바일트레이딩시스템(MTS) 뱅킹 모드에 도입했다고 17일 밝혔다.

이용자가 이체 날짜와 금액을 미리 설정해두면 정해진 일정에 따라 자동으로 이체가 이뤄진다. 정기 송금이나 생활비 이체 등 반복적인 금융거래를 간편하게 처리할 수 있다.

이번 서비스는 단순 이체 기능을 넘어 투자와 연계된 점이 핵심이다. 받는 계좌를 대신증권 계좌로 지정하고 펀드 매수가 가능한 상품일 경우 매월 자동으로 보유 펀드를 매수할 수 있다. 투자 시점을 일일이 신경 쓰지 않아도 장기적 자산 형성이 가능하도록 설계됐다. 세제 혜택 상품에 대해서는 납입 시 저축 정보와 납입 현황도 함께 확인할 수 있도록 했다.

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대신증권 관계자는 "이번 서비스는 단순 이체 기능을 넘어 투자와 세제 관리까지 연결한 것이 핵심"이라며 "고객의 금융 편의성과 자산관리 효율성을 높이기 위해 서비스를 지속해서 개선해 나갈 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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