[특징주]증권주 상승세…다시 커지는 종전 협상 기대

미국과 이란의 2차 종전 협상 기대감이 커지면서 14일 장 초반 증권주가 동반 상승하고 있다.

이날 오전 9시28분께 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 72,400 전일대비 7,100 등락률 +10.87% 거래량 7,357,191 전일가 65,300 2026.04.14 10:19 기준 관련기사 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 같은 종목 샀는데 수익이 몇 배나? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 은 전장 대비 9.0% 오른 7만1200원에 거래되고 있다.

이 밖에도 ▲ NH투자증권 NH투자증권 close 증권정보 005940 KOSPI 현재가 35,100 전일대비 1,250 등락률 +3.69% 거래량 409,904 전일가 33,850 2026.04.14 10:19 기준 관련기사 [특징주]증권주 동반 상승세…"1분기 호실적 전망" [특징주]증권주, 코스피·코스닥 상승에 동반 강세 우리투자증권, 취약계층 청년 금융자립 프로젝트 실시 전 종목 시세 보기 (4.2%) ▲ 키움증권 키움증권 close 증권정보 039490 KOSPI 현재가 465,500 전일대비 3,000 등락률 +0.65% 거래량 108,102 전일가 462,500 2026.04.14 10:19 기준 관련기사 키움증권, '해외주식 환헷지 상품' 일반투자자로 확대 [특징주]증권주 동반 상승세…"1분기 호실적 전망" 키움증권, 퇴직연금 사업자 등록…"상반기 내 서비스 개시" 전 종목 시세 보기 (3.5%) ▲ 삼성증권 삼성증권 close 증권정보 016360 KOSPI 현재가 110,700 전일대비 4,800 등락률 +4.53% 거래량 240,268 전일가 105,900 2026.04.14 10:19 기준 관련기사 금융권 역대 최대 실적에도 '군기 바짝'…근무태만 방지공문·주말회의 대기 [특징주]증권주 동반 상승세…"1분기 호실적 전망" [특징주]증권주, 코스피·코스닥 상승에 동반 강세 전 종목 시세 보기 (5.2%) ▲ 신영증권 신영증권 close 증권정보 001720 KOSPI 현재가 206,000 전일대비 4,000 등락률 +1.98% 거래량 7,600 전일가 202,000 2026.04.14 10:19 기준 관련기사 [특징주]증권주 동반 상승세…"1분기 호실적 전망" [특징주]코스피 출렁이자...증권주 일제히 급락 새해부터 목표가 줄상향… 반도체와 함께 주목할 유망 테마는[실전재테크] 전 종목 시세 보기 (3.2%) ▲ 대신증권 대신증권 close 증권정보 003540 KOSPI 현재가 38,050 전일대비 800 등락률 +2.15% 거래량 46,020 전일가 37,250 2026.04.14 10:19 기준 관련기사 [특징주]증권주 동반 상승세…"1분기 호실적 전망" 대신증권, 신규 고객에 '최대 6만원 투자지원금' 이벤트 대신자산운용, '월배당·절세' 오피스리츠플러스 ETF 상장 전 종목 시세 보기 (2.8%) ▲ 한화투자증권 한화투자증권 close 증권정보 003530 KOSPI 현재가 7,430 전일대비 500 등락률 +7.22% 거래량 3,419,295 전일가 6,930 2026.04.14 10:19 기준 관련기사 [특징주]증권주 동반 상승세…"1분기 호실적 전망" [특징주]증권주, 코스피·코스닥 상승에 동반 강세 '스톤·홍범석·김동현' 한화금융과 뛴다…러닝 '팀 플러스' 출범 전 종목 시세 보기 (7.2%) 등 상승세다.

미국과 이란의 종전 협상 재개에 대한 기대감으로 국내 증시가 반등하자 투심도 영향을 받은 것으로 풀이된다.

간밤 도널드 트럼프 미국 대통령이 "이란이 합의를 원하고 있다"고 발언하는 등 2차 휴전 협상에 대한 가능성이 거론되고 있다.

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이에 미국 증시도 13일(현지시간) S&P500지수(1.02%), 다우존스30산업평균지수(0.63%), 나스닥종합지수(1.23%) 등 상승 마감했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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