코스콤, 교보증권과 ‘토큰증권 플랫폼 사업 추진’ 업무협약 체결

코스콤은 교보증권 교보증권 close 증권정보 030610 KOSPI 현재가 13,180 전일대비 510 등락률 +4.03% 거래량 87,573 전일가 12,670 2026.04.14 11:32 기준 관련기사 [특징주]증권주, 코스피·코스닥 상승에 동반 강세 교보증권, '청소년 불법도박 근절' 릴레이 캠페인 동참 교보증권 '2026 드림이 사회공헌활동' 추진 전 종목 시세 보기 과 토큰증권(STO) 공동 플랫폼 활용을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.

이번 협약으로 코스콤 공동 플랫폼에 참여하는 증권사는 키움증권, 대신증권, IBK투자증권, 유안타증권, BNK투자증권, DB증권, iM증권, 메리츠증권에 이어 교보증권까지 총 9개사로 확대됐다.

내년 2월 토큰증권 제도 시행을 앞두고, 증권업계에서는 코스콤 플랫폼을 통해 인프라 구축 비용과 운영 부담을 줄이려는 움직임이 확대되고 있다.

코스콤은 지난 2023년 LG CNS와 공동으로 발행 플랫폼 인프라를 구축했으며, 한국예탁결제원과 총량 관리를 위한 테스트베드 실증도 마쳤다.

향후 스테이블코인이 토큰증권 결제에 활용될 것에 대비해 발행 플랫폼 내 결제 수단으로 스테이블코인을 적용한 원자적 결제 개념검증(PoC)도 완료했다.

최근엔 한국거래소(KRX)와 함께 조각투자 유통플랫폼 'KDX 컨소시엄'에 참여해 예비인가를 획득하는 등 장외거래소 플랫폼 구축에도 나서고 있다.

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코스콤 관계자는 "토큰증권 공동 플랫폼은 발행부터 유통, 결제에 이르는 전 사이클의 인프라를 증권사들이 함께 활용할 수 있도록 설계됐다"며 "토큰증권 시장이 안정적으로 개화할 수 있도록 인프라 고도화에 최선을 다하겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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