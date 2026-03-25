유진투자증권이 해외주식 투자자의 절세 혜택을 지원하기 위해 오는 7월 31일까지 ‘대한민국 투자자를 위한 RIA 계좌 개설 이벤트’를 진행한다. 사내 모델이 해당 이벤트를 안내하고 있다. 유진투자증권 제공 AD 원본보기 아이콘

유진투자증권 유진투자증권 close 증권정보 001200 KOSPI 현재가 5,120 전일대비 160 등락률 +3.23% 거래량 568,054 전일가 4,960 2026.03.25 09:39 기준 관련기사 유진투자증권, HNW 고객 자산관리 강화 위한 '2026년 마스터 PB' 선정 유진투자증권, 책과 함께 성장하는 '유진독서클럽' 참가자 모집 유진투자증권, 코스피 5000 달성 기념 '국내주식 페스티벌' 진행 전 종목 시세 보기 이 해외주식 투자자의 절세 전략을 지원하기 위한 RIA 계좌 개설 이벤트를 마련했다.

유진투자증권은 오는 7월31일까지 '대한민국 투자자를 위한 RIA 계좌 개설 이벤트'를 실시한다고 25일 밝혔다.

RIA 계좌는 해외주식 매도 자금을 원화로 환전해 1년간 국내주식에 투자할 경우 해외주식 양도소득세 부담을 낮출 수 있는 한시적 세제 혜택 계좌다. 매도금액 기준 1인당 최대 5000만원까지 비과세가 적용되며, 양도세 감면율은 5월 말까지 매도 시 100%, 7월 말까지는 80%, 연말까지는 50% 수준이다. 해외주식과 국내주식 투자를 연계한 절세 전략이 가능하다는 점에서 투자자들의 관심이 이어지고 있다.

이번 이벤트에서는 온라인을 통해 RIA 계좌를 개설한 고객 전원에게 메가커피 아메리카노 쿠폰이 제공된다. 혜택은 이벤트 기간 내 최초 계좌 개설 고객을 대상으로 1회 지급되며, 100만원 이상의 해외주식 매도 한도 설정 및 입고 조건을 충족해야 한다.

국내주식 순매수 금액에 따라 신세계 상품권도 차등 지급된다. 순매수 금액이 5000만원 이상일 경우 5만원, 3000만원 이상 5000만원 미만은 3만원, 1000만원 이상 3000만원 미만은 2만원, 100만원 이상 1000만원 미만은 1만원 상당의 상품권이 제공된다.

이와 함께 RIA 계좌를 통해 국내주식을 거래하는 고객에게는 1년간 0.0049%의 우대 수수료가 적용된다. 이벤트 관련 상세 내용은 유진투자증권 홈페이지와 HTS, MTS에서 확인할 수 있으며, 고객만족센터를 통해서도 문의가 가능하다.

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한편 투자자는 시장 상황에 따라 원금 손실이 발생할 수 있으며, 세제 혜택은 관련 법령 및 개인별 투자 상황에 따라 향후 과세 기준이 달라질 수 있어 주의가 필요하다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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