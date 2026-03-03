본문 바로가기
[특징주]이란 사태 격화에...증권주 동반 약세

조슬기나기자

입력2026.03.03 10:58

언론사 홈 구독
미국과 이란의 무력 충돌 이후 첫 거래일인 3일 오전 국내 증시에서 증권주들이 일제히 약세를 나타내고 있다.


이날 오전 10시48분 현재 상상인증권 은 전장 대비 8.0% 떨어진 주당 1380원에 거래되고 있다. 한화투자증권 은 5.76%, SK증권 은 5.65% 밀렸다. 현대차증권 역시 5%대 약세를 보였다. 키움증권 (-4.61%), 미래에셋증권 (-3.26%), NH투자증권 (-3.10%), 삼성증권 (-2.72%) 등도 동반 하락세다.

이는 지난 주말 미국이 이란을 공습하고 이란 역시 반격에 나서면서 중동발 지정학적 리스크가 급격히 커진 여파로 풀이된다. 이날 코스피는 전거래일 대비 1%이상 떨어진 6165.15에 개장했다. 장 초반에는 한때 6100선이 무너지기도 했다.

특히 국내 증시가 중동발 글로벌 금융시장 불확실성으로 당분간 조정을 받을 가능성이 제기되면서 증권주 전반에 악재로 작용한 것으로 분석된다.


다만 SK증권은 이날 보고서에서 최근 코스피가 6000선을 넘어서고 일평균 거래대금도 60조원을 돌파한 점 등을 들어 증권업종에 대한 '비중 확대' 의견을 제시했다. 장영임 SK증권 연구원은 "핵심은 머니무브"라며 "기존 한국의 은행 중심 금융시장의 패러다임이 증권으로 이동하는 초입에 들어섰다고 판단한다. 이에 대한 밸류에이션 리레이팅을 해야 할 때"라고 진단했다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

