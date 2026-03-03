[특징주]이란 사태 격화에...증권주 동반 약세

미국과 이란의 무력 충돌 이후 첫 거래일인 3일 오전 국내 증시에서 증권주들이 일제히 약세를 나타내고 있다.

이날 오전 10시48분 현재 상상인증권 상상인증권 001290 | 코스피 증권정보 현재가 1,339 전일대비 161 등락률 -10.73% 거래량 4,328,919 전일가 1,500 2026.03.03 11:35 기준 관련기사 [특징주]'오천피' 달성에 증권株 일제히 급등…키움 7%대↑넥스트레이드, 모든 시장 참여 증권사 31개사로 확대양도세 대주주 기준 조정 기대감…증권株 강세 전 종목 시세 보기 close 은 전장 대비 8.0% 떨어진 주당 1380원에 거래되고 있다. 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 7,800 전일대비 540 등락률 -6.47% 거래량 4,762,712 전일가 8,340 2026.03.03 11:35 기준 관련기사 한화증권, 글로벌 웹3 기업 '크리서스'에 180억원 규모 투자 완료[특징주]증권주 일제히 강세…현대차증권·한화투자증권 20%대↑한화금융 '라이프플러스 TV', 라플위클리 시즌6 공개 전 종목 시세 보기 close 은 5.76%, SK증권 SK증권 001510 | 코스피 증권정보 현재가 1,952 전일대비 173 등락률 -8.14% 거래량 36,395,298 전일가 2,125 2026.03.03 11:35 기준 관련기사 수협은행, 트리니티자산운용 인수…"은행과 시너지 기대"[특징주]기대 이하 '배당 분리 과세'…증권주 일제히 급락[특징주] 신영 11%, 미래에셋 9%…대선후 코스피 5000 기대감에 증권주 강세 전 종목 시세 보기 close 은 5.65% 밀렸다. 현대차증권 현대차증권 001500 | 코스피 증권정보 현재가 12,160 전일대비 890 등락률 -6.82% 거래량 507,224 전일가 13,050 2026.03.03 11:35 기준 관련기사 같은 종목 샀는데 현저히 다른 수익? 4배 투자금을 연 5%대 합리적 금리로[특징주]증권주 일제히 강세…현대차증권·한화투자증권 20%대↑[특징주]'오천피' 달성에 증권株 일제히 급등…키움 7%대↑ 전 종목 시세 보기 close 역시 5%대 약세를 보였다. 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 440,500 전일대비 25,500 등락률 -5.47% 거래량 79,757 전일가 466,000 2026.03.03 11:35 기준 관련기사 키움증권, 'RIA 계좌' 사전 알림 신청 이벤트 진행[특징주]코스피 출렁이자...증권주 일제히 급락[클릭 e종목]"키움증권, 1분기 순이익 5000억 육박 전망…목표가↑" 전 종목 시세 보기 close (-4.61%), 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 68,700 전일대비 3,300 등락률 -4.58% 거래량 2,389,779 전일가 72,000 2026.03.03 11:35 기준 관련기사 기회를 제대로 살리려면? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로기회를 크게 살리는 비결? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로멈출 줄 모르는 코스피...달리는 말에 올라타볼까 전 종목 시세 보기 close (-3.26%), NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 34,350 전일대비 1,150 등락률 -3.24% 거래량 807,202 전일가 35,500 2026.03.03 11:35 기준 관련기사 신한운용 SOL 배당성향탑픽액티브, 첫 월배당 지급주가 상승에 ‘함박웃음’...만약 투자금을 4배까지 쓸 수 있었다면[특징주]증권주 일제히 강세…현대차증권·한화투자증권 20%대↑ 전 종목 시세 보기 close (-3.10%), 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 103,000 전일대비 3,800 등락률 -3.56% 거래량 292,296 전일가 106,800 2026.03.03 11:35 기준 관련기사 삼성금융, '2026 C-Lab 아웃사이드' 개최…스타트업 협업신한운용 SOL 배당성향탑픽액티브, 첫 월배당 지급'부자 전유물 아니네' 자금 우르르…'연 8% 배당' 저평가에 돈 몰렸다 전 종목 시세 보기 close (-2.72%) 등도 동반 하락세다.

이는 지난 주말 미국이 이란을 공습하고 이란 역시 반격에 나서면서 중동발 지정학적 리스크가 급격히 커진 여파로 풀이된다. 이날 코스피는 전거래일 대비 1%이상 떨어진 6165.15에 개장했다. 장 초반에는 한때 6100선이 무너지기도 했다.

특히 국내 증시가 중동발 글로벌 금융시장 불확실성으로 당분간 조정을 받을 가능성이 제기되면서 증권주 전반에 악재로 작용한 것으로 분석된다.

다만 SK증권은 이날 보고서에서 최근 코스피가 6000선을 넘어서고 일평균 거래대금도 60조원을 돌파한 점 등을 들어 증권업종에 대한 '비중 확대' 의견을 제시했다. 장영임 SK증권 연구원은 "핵심은 머니무브"라며 "기존 한국의 은행 중심 금융시장의 패러다임이 증권으로 이동하는 초입에 들어섰다고 판단한다. 이에 대한 밸류에이션 리레이팅을 해야 할 때"라고 진단했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



