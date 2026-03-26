



유안타증권 유안타증권 close 증권정보 003470 KOSPI 현재가 4,935 전일대비 165 등락률 -3.24% 거래량 379,305 전일가 5,100 2026.03.26 14:25 기준 관련기사 유안타증권, 금융센터평촌지점 '반도체 산업' 투자설명회 개최 유안타증권, 두산로보틱스 주식 61만주 494억원에 취득 [특징주]기대 이하 '배당 분리 과세'…증권주 일제히 급락 전 종목 시세 보기 은 26일 '2025 사업연도 정기 주주총회'를 개최했다고 밝혔다.

연결기준 영업이익 994억 원, 당기순이익 956억 원 등의 지난해 재무제표를 승인했으며, 상법 개정사항을 반영하기 위한 조문 개정 등 정관 일부 변경의 안도 원안대로 승인했다.

감사위원회 위원이 되는 3명의 사외이사 선임도 진행했다. 서울대 경영대학 교수로 재직 중인 채준 사외이사를 재선임했으며, 한국증권금융 사장 등을 역임한 정지원 사외이사와 경희대 국제학과 교수로 재직 중인 이젬마 사외이사를 신규 선임했다.

보통주 주당 220원(시가배당률 4.4%), 우선주 주당 270원(시가배당률 5.9%)의 결산 배당금도 의결했다. 배당금 지급을 위한 권리주주 확정 기준일은 2026년 3월 31일이다.

유안타증권은 적극적인 주주환원 정책을 실현하기 위해 고배당 정책을 실시하고 있다. 실제 최근 3년 평균 별도 기준 50.8%의 높은 배당 성향을 유지하고 있다.

한편 유안타증권은 지난 12일 사업보고서 공시를 통해 적극적인 주주환원 정책의 일환으로 발행주식의 3.3%에 해당하는 약 700만 주의 자기주식 소각 계획을 발표했다. 소각 시기는 올해 상반기 내 결정할 계획이며, 관련 사안은 추후 공시를 통해 안내할 예정이다.

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뤄즈펑 대표이사는 "올해는 기회와 불확실성이 공존하는 글로벌 금융시장의 변화에 선제적으로 대응함과 동시에 리스크 관리를 최우선으로 삼아 안정적이고 지속가능한 성장을 추구해 나갈 것"이라며 "고객의 관점에서 서비스 전반을 재정비하고, 소비자 보호 원칙을 금융서비스 및 상품 판매 과정 전반에 반영함으로써 고객의 신뢰를 한층 강화할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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