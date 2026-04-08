[특징주]증권주 동반 상승세…"1분기 호실적 전망"

미래에셋증권 전장 대비 7.6%↑

증권사들이 올해 1분기 시장 전망치를 뛰어넘는 수준의 호실적을 낼 것이라는 분석이 나오면서 8일 증권주가 일제히 상승세다.

이날 오전 9시16분께 한국거래소에서 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 66,600 전일대비 5,100 등락률 +8.29% 거래량 1,417,300 전일가 61,500 2026.04.08 09:59 기준 관련기사 [클릭 e종목]"스페이스X가 끝이 아니다…미래에셋증권 목표가 ↑" 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 전 종목 시세 보기 은 전장 대비 7.6% 오른 6만6200원에 거래되고 있다.

▲ NH투자증권 NH투자증권 close 증권정보 005940 KOSPI 현재가 33,100 전일대비 2,550 등락률 +8.35% 거래량 390,557 전일가 30,550 2026.04.08 09:59 기준 관련기사 [특징주]증권주, 코스피·코스닥 상승에 동반 강세 우리투자증권, 취약계층 청년 금융자립 프로젝트 실시 금융위, NH투자증권 종투사 지정…"IMA 업무 가능" 전 종목 시세 보기 (7.6%) ▲ 키움증권 키움증권 close 증권정보 039490 KOSPI 현재가 457,000 전일대비 47,500 등락률 +11.60% 거래량 70,997 전일가 409,500 2026.04.08 09:59 기준 관련기사 키움증권, 퇴직연금 사업자 등록…"상반기 내 서비스 개시" 키움증권, 고객-자문사 연결 '자문플랫폼' 출시 키움증권, 연금저축 가입 시 '현금 최대 50만원' 이벤트 전 종목 시세 보기 (8.5%) ▲ 삼성증권 삼성증권 close 증권정보 016360 KOSPI 현재가 102,300 전일대비 7,100 등락률 +7.46% 거래량 171,724 전일가 95,200 2026.04.08 09:59 기준 관련기사 [특징주]증권주, 코스피·코스닥 상승에 동반 강세 삼성증권 '유령주식' 배당오류에 손해배상…2심 판단은 하나 "변동성 커졌지만...증시 자금유입 지속될 것" 전 종목 시세 보기 (6.9%) ▲ 신영증권 신영증권 close 증권정보 001720 KOSPI 현재가 203,500 전일대비 18,800 등락률 +10.18% 거래량 14,859 전일가 184,700 2026.04.08 09:59 기준 관련기사 [특징주]코스피 출렁이자...증권주 일제히 급락 새해부터 목표가 줄상향… 반도체와 함께 주목할 유망 테마는[실전재테크] 정공법 택한 IMM PE…3400억 규모 한샘 자사주 전량 소각 전 종목 시세 보기 7.8% ▲ 한화투자증권 한화투자증권 close 증권정보 003530 KOSPI 현재가 7,010 전일대비 430 등락률 +6.53% 거래량 1,311,226 전일가 6,580 2026.04.08 09:59 기준 관련기사 [특징주]증권주, 코스피·코스닥 상승에 동반 강세 '스톤·홍범석·김동현' 한화금융과 뛴다…러닝 '팀 플러스' 출범 [특징주]증시 급반등에 증권주 '불기둥'…SK증권 23%대↑ 전 종목 시세 보기 5.7% ▲ 대신증권 대신증권 close 증권정보 003540 KOSPI 현재가 37,650 전일대비 1,550 등락률 +4.29% 거래량 41,732 전일가 36,100 2026.04.08 09:59 기준 관련기사 대신증권, 신규 고객에 '최대 6만원 투자지원금' 이벤트 대신자산운용, '월배당·절세' 오피스리츠플러스 ETF 상장 대신증권, IRP 10년 연평균 수익률 1위…세전 기준 5.89% 전 종목 시세 보기 4.2% 등 증권주는 모두 오르고 있다.

올해 초부터 이어진 증시 활황으로 증권사들이 1분기 역대급 실적을 낼 것이라는 예상이 나오면서 투심을 자극한 것으로 풀이된다.

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안영준 키움증권 연구원은 이날 보고서에서 "올해 1분기 커버리지 증권사 합산 순이익은 직전 분기 대비 90%, 전년 동기 대비 130% 증가한 2조7028억원을 기록하며 컨센서스를 24% 상회할 것으로 전망한다"며 "국내 증시 거래대금 증가에 따른 브로커리지 호조와 대규모 평가이익 반영 등이 실적을 견인할 것으로 예상된다"고 했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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